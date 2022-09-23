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46 минут назад

Палеонтологи предположили, что динозавры начали вымирать до падения метеорита

Газета.Ruиещё 2

Исследователи из Китайского университета геонаук, изучив более 1000 остатков яичных скорлуп, предположили, что динозавры встали на путь вымирания за миллионы лет до падения метеорита. Работа опубликована в журнале PNAS.

Ученые: динозавры начали вымирать до падения метеорита
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Окаменелые яичные скорлупки и целые яйца динозавров, которые жили в течение двух миллионов лет, были обнаружены в центральном Китае. Несмотря на огромное количество останков, они принадлежали всего двум разным таксонам — гадрозавридам и овирапторам.

При этом количество видов постоянно уменьшалось все два миллиона лет. Это может говорить о том, что биоразнообразие уже тогда было чрезвычайно низким. Снижение биоразнообразия ослабило коллективную способность динозавров к адаптации после удара астероида Чиксулуб, упавшего в Мексике.

Это означает, что предпосылки для массового вымирания динозавров сложились за миллионы лет до падения метеорита. Низкое видовое разнообразие в тот же период было характерно и для Северной Америки, то есть снижение разнообразия проходило глобально. Причинами могли стать извержения вулканов и изменение климата. Некоторые исследования предполагают, что разнообразие динозавров могло начать сокращаться за 10 миллионов лет до падения метеорита. Противники этой гипотезы считают, что менее 20% динозавров находились в упадке перед падением метеорита, поэтому объяснить их вымирание только "земными" причинами нельзя. Авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования.

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