Ученые: динозавры начали вымирать до падения метеорита

Исследователи из Китайского университета геонаук, изучив более 1000 остатков яичных скорлуп, предположили, что динозавры встали на путь вымирания за миллионы лет до падения метеорита. Работа опубликована в журнале PNAS.
Окаменелые яичные скорлупки и целые яйца динозавров, которые жили в течение двух миллионов лет, были обнаружены в центральном Китае. Несмотря на огромное количество останков, они принадлежали всего двум разным таксонам — гадрозавридам и овирапторам.
При этом количество видов постоянно уменьшалось все два миллиона лет. Это может говорить о том, что биоразнообразие уже тогда было чрезвычайно низким. Снижение биоразнообразия ослабило коллективную способность динозавров к адаптации после удара астероида Чиксулуб, упавшего в Мексике.
Это означает, что предпосылки для массового вымирания динозавров сложились за миллионы лет до падения метеорита. Низкое видовое разнообразие в тот же период было характерно и для Северной Америки, то есть снижение разнообразия проходило глобально. Причинами могли стать извержения вулканов и изменение климата. Некоторые исследования предполагают, что разнообразие динозавров могло начать сокращаться за 10 миллионов лет до падения метеорита. Противники этой гипотезы считают, что менее 20% динозавров находились в упадке перед падением метеорита, поэтому объяснить их вымирание только "земными" причинами нельзя. Авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования.