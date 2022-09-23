Пара превратила двухсотлетние развалины в образцовый дом своими руками

За полгода британская блогерша и специалистка по ремонту Кейт Санду и ее муж Крис превратили дом 1800-х годов постройки из «хоббичьей норы» в уютное пространство с офисом. На историю пары, которая сделала двухсотлетние развалины образцовым домом своими руками, обратило внимание Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кейт и Крис купили дом на три спальни в 2017 году. «Его состояние было ужасным: гостиная для хоббитов и спальни-камеры. Масштабные работы выполнили строители, а мы взяли на себя все посильное: от покраски до декора и создания домашнего офиса», — рассказала Кейт.

«Для домашнего офиса мы превратили старую постройку на территории в уютное место с беговой дорожкой и самодельными полками, на которые можно убирать вещи типа газонокосилки», — продолжила она.

По словам Кейт, при ремонте они с мужем старались вдохновляться викторианским стилем. Супруги полностью переделали кухню, спальни, перенесли уборную со второго этажа на первый, избавились от нерабочего камина. Кроме того, они снизили стоимость ремонта, купив бывшие в употреблении паркет и диван. Всего ремонт занял полгода и обошелся паре в 223 тысячи фунтов стерлингов (около 15,5 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту).