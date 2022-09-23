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59 минут назад

Астрономы раскрыли новые особенности загадочных быстрых радиовсплесков в космосе

Телеканал «Наука»

Астрономы раскрыли новые особенности быстрых радиовсплесков, сообщает Phys.org.

Астрономы раскрыли новые особенности загадочных быстрых радиовсплесков в космосе
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Быстрые радиовсплески (FRB) — регистрируемые радиотелескопами единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. Типичная энергия всплесков, в предположении изотропности излучения, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких дней. Впервые быстрый радиовсплеск был обнаружен в феврале 2007 года, и спустя 15 лет их загадочная природа продолжает удивлять ученых.

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Астрономы сообщили о неожиданных новых наблюдениях серии быстрых радиовсплесков международной группой ученых. Наблюдения FRB были проведены в конце весны 2021 года на массивном сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой в Китае. Группа ученых обнаружила 1863 вспышки за 82 часа в течение 54 дней от активного источника быстрых радиовсплесков под названием FRB. 20201124А.

Наблюдения радиовсплеска, идущего из нашей галактики Млечный Путь, показали, что он возник из-за магнетара — плотной нейтронной звезды размером с город с невероятно мощным магнитным полем. Однако происхождение очень далеких космологических быстрых радиовсплесков остается неизвестным.

Последние наблюдения удивили ученых нерегулярными изменениями «эффекта Фарадея». Это магнитооптический эффект, при котором во время распространения линейно-поляризованного света через оптически неактивное вещество в магнитном поле, наблюдается вращение плоскости поляризации света. Ученые зафиксировали увеличение и уменьшение силы магнитного поля и плотности частиц вблизи источника быстрых радиовсплесков, причем это происходило в течение первых 36 дней наблюдений и внезапно прекратились в течение последних 18 дней, после чего источник исчез.

«Наблюдения показали сложную, динамично развивающуюся, намагниченную среду, которую раньше невозможно было представить. Такая среда не свойственна изолированному магнетару. Что-то еще может быть поблизости от источника FRB — возможно, бинарная звезда-компаньон», — заметил автор исследования.

Кроме того, по его словам, молодые магнетары находятся в активных звездообразующих областях звездообразующей галактики. Однако оптическое изображение галактики-хозяина неожиданно показывает, что она представляет собой богатую металлами спиральную галактику с перемычкой, подобную нашему Млечному Пути. При этом местонахождение быстрого радиовсплеска находится в регионе, где нет гиперактивного звездообразования.

Единой, общепризнанной научной гипотезы образования быстрых радиовсплесков не существует. Гипотезы о внегалактическом источнике рассматривают радиовсплески как эффект от слияния двух нейтронных звезд, «последнего вздоха» испаряющейся черной дыры или магнетаров. По предположению других астрофизиков, быстрые радиовсплески излучаются некоторыми звездами нашей галактики. Журналисты же связывают быстрые радиовсплески даже с проявлением активности внеземных цивилизаций.

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