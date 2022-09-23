Астрономы раскрыли новые особенности загадочных быстрых радиовсплесков в космосе

Астрономы раскрыли новые особенности быстрых радиовсплесков, сообщает Phys.org.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Быстрые радиовсплески (FRB) — регистрируемые радиотелескопами единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. Типичная энергия всплесков, в предположении изотропности излучения, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких дней. Впервые быстрый радиовсплеск был обнаружен в феврале 2007 года, и спустя 15 лет их загадочная природа продолжает удивлять ученых.

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Астрономы сообщили о неожиданных новых наблюдениях серии быстрых радиовсплесков международной группой ученых. Наблюдения FRB были проведены в конце весны 2021 года на массивном сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой в Китае. Группа ученых обнаружила 1863 вспышки за 82 часа в течение 54 дней от активного источника быстрых радиовсплесков под названием FRB. 20201124А.

Наблюдения радиовсплеска, идущего из нашей галактики Млечный Путь, показали, что он возник из-за магнетара — плотной нейтронной звезды размером с город с невероятно мощным магнитным полем. Однако происхождение очень далеких космологических быстрых радиовсплесков остается неизвестным.

Последние наблюдения удивили ученых нерегулярными изменениями «эффекта Фарадея». Это магнитооптический эффект, при котором во время распространения линейно-поляризованного света через оптически неактивное вещество в магнитном поле, наблюдается вращение плоскости поляризации света. Ученые зафиксировали увеличение и уменьшение силы магнитного поля и плотности частиц вблизи источника быстрых радиовсплесков, причем это происходило в течение первых 36 дней наблюдений и внезапно прекратились в течение последних 18 дней, после чего источник исчез.

«Наблюдения показали сложную, динамично развивающуюся, намагниченную среду, которую раньше невозможно было представить. Такая среда не свойственна изолированному магнетару. Что-то еще может быть поблизости от источника FRB — возможно, бинарная звезда-компаньон», — заметил автор исследования.

Кроме того, по его словам, молодые магнетары находятся в активных звездообразующих областях звездообразующей галактики. Однако оптическое изображение галактики-хозяина неожиданно показывает, что она представляет собой богатую металлами спиральную галактику с перемычкой, подобную нашему Млечному Пути. При этом местонахождение быстрого радиовсплеска находится в регионе, где нет гиперактивного звездообразования.