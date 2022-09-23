Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
42 минуты назад

Что нельзя делать в день Петра и Павла

Мира Маркина

Православные 22 сентября чтят память мучеников Петра и Павла. В народе их прозвали Рябинниками, так как в это время начинается сбор ягоды. Что нельзя делать в этот день, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в день Петра и Павла
Фото: pxhere.compxhere.com

В день Петра и Павла нельзя оставлять окна зашторенными. Считается, что так вместе с солнечными лучами в дом не попадут добро и удача. Поэтому наши предки весь день не использовали занавески и шторы.

Женщинам 22 сентября нельзя ссориться с мужчинами. Как гласят приметы, если поругаться со своим возлюбленным или просто представителем сильного пола, придется три месяца лить слезы.

Не стоит в этот день жадничать. Если человек проявит скупость, он может потерять все, что ему дорого разом. 22 сентября принято звать гостей и угощать их на застолье. Также на Руси были убеждены, что судьба подготовить испытания всем тем, кто решит в этот день хвастаться своими достижениями и материальным положением.

Плохая примета в день Петра и Павла - отправляться в дальнюю дорогу. Согласно приметам, путь будет сопровождаться проблемами. Не стоит и строить большие планы на эту дату. Скорее всего, они не реализуются.

Наши предки считали, что 23 сентября - день, когда наша интуиция очень развита. Поэтому не стоит ее игнорировать. В принятии решения доверьтесь голосу сердца. Оно подскажет верный выбор.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители