Что нельзя делать в день Петра и Павла

Православные 22 сентября чтят память мучеников Петра и Павла. В народе их прозвали Рябинниками, так как в это время начинается сбор ягоды. Что нельзя делать в этот день, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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В день Петра и Павла нельзя оставлять окна зашторенными. Считается, что так вместе с солнечными лучами в дом не попадут добро и удача. Поэтому наши предки весь день не использовали занавески и шторы.

Женщинам 22 сентября нельзя ссориться с мужчинами. Как гласят приметы, если поругаться со своим возлюбленным или просто представителем сильного пола, придется три месяца лить слезы.

Не стоит в этот день жадничать. Если человек проявит скупость, он может потерять все, что ему дорого разом. 22 сентября принято звать гостей и угощать их на застолье. Также на Руси были убеждены, что судьба подготовить испытания всем тем, кто решит в этот день хвастаться своими достижениями и материальным положением.

Плохая примета в день Петра и Павла - отправляться в дальнюю дорогу. Согласно приметам, путь будет сопровождаться проблемами. Не стоит и строить большие планы на эту дату. Скорее всего, они не реализуются.