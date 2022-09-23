Краткая история Крыма с древности до наших времен

Крым невозможно не любить, здесь красиво, просторно и есть буквально все: горы, скалы, равнины, леса, степи, бухты, сады – каждый, кто решит сюда приехать, обязательно найдет причину вернуться еще не раз. «Рамблер» рассказывает историю Крымского полуострова с древнейших времен и до наших дней.

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С чего все начиналось

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Первые стоянки неандертальцев здесь возникли примерно сто тысяч лет назад, некоторые из них дожили до современности и дали богатейшие материалы для изучения. Например, пещеры Киик-Коба в Белогорском районе, Чокурча в Симферополе и грот Фатьма-Кобав в Бахчисарайском районе.

В бронзовом веке – с I тысячелетия до н. э. – здесь появились киммерийцы, о которых писал даже Гомер. Они расселились в степной части полуострова и оставили после себя более 14 курганов, массу артефактов, а весь восточный Крым, благодаря поэту Максимилиану Волошину, начали называть Киммерией. Примерно в то же время, что и киммерийские племена, в Крым пришли тавры. Кстати, второе название этого региона Таврида – в честь тавров. На смену таврам и киммерийцам пришли воинственные скифы, столица которых располагалась на вершине Белой скалы неподалеку от современного Белогорска.

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Античные времена

Первые колонии греков на крымском побережье были основаны в VI веке до н. э. Херсонес Таврический и Боспорское царство появились благодаря выходцам из Греции. Кстати, именно греки начали развивать в Крыму виноделие, а также строить корабли, храмы, театры.

Вообще все первое тысячелетие нашей эры в Крыму кого только не было: Римская империя, Скифское государство, германские племена, Византия, Хазарский каганат.

Римляне сюда пришли в I веке нашей эры, это они проложили дорогу из Херсонеса к мысу Ай-Тодор, фрагменты которой сохранились до наших дней. Один из первых римских пап – Климент – закончил свои дни в крымском Инкермане. Считается также, что апостол Андрей Первозванный прошел от современной Керчи до Херсонеса, проповедуя христианство.

Киевская Русь начала проявлять интерес в Крыму в Х веке. В его восточной части было основано Тмутараканское княжество, а в 988 году киевский князь Владимир подчинил себе Херсонес. Позже сюда пришли печенеги, за ними половцы. А в XII веке сюда добрались венецианцы, а на их место пришли генуэзцы.

Средние века

В 1239 году крымские степи оказались во власти монголов, эти земли вошли в Золотую Орду. Независимое Крымское ханство было основано в 1441 году, в 1475 году земли, принадлежавшие генуэзцам, были завоеваны Османской империей, а Крымское ханство перешло под ее протекторат на ближайшие триста лет. В XVI веке был построен знаменитый дворец в Бахчисарае, и мечеть Джума-Джами в Евпатории.

Кстати, примерно в это время появился топоним Крым, правда точное его значение неизвестно. По одной версии, Къырым – исковерканная версия слова Киммерия, по другой – Крым образован от слова qirim, что в переводе означает «ров».

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Российская империя

По итогам Русско-турецкой войны 1768–1774 годов, Крымское ханство сначала оказалось под протекторатом Российской империи, в 1783 году Крым вошел в ее состав. В том же году заложили Севастополь и начали строить Черноморский флот. Спустя почти сто лет – с 1853 по 1856 год – развязалась новая война за власть над полуостровом. Конечно, для России потеря стратегически важной территории была недопустима.

Советская власть

После свержения императора Крым, как и вся Россия, был охвачен гражданской войной. В период с 1917 по 1920 год здесь не раз переходила власть от красных к белым и обратно. А в 1918 году полуостров был оккупирован германскими войсками. Но 1921 году эта территория стала автономной республикой, которая вошла в РСФСР.

В начале Великой отечественной войны здесь обосновались фашистские войска, которые продержались вплоть до 1944 года. После освобождения полуострова советские власти депортировали более 183 тысяч крымских татар, которые начали возвращаться на историческую родину лишь в 1989-м году.

С 1946 по 1954 год полуостров находился в составе РСФСР как Крымская область. Но по указу президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года область перевели в состав Украинской ССР. Севастополь оставался в подчинении РСФСР как город республиканского значения. Однако, по Конституции УССР 1978 года, Севастополь считался частью Украины.

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После СССР

Область получила статус автономной республики в составе УССР после референдума 12 февраля 1991 года. Крым получил широкую автономию, а власть была сосредоточена в руках президента. В 1994 году президент Крымской республики Юрий Мешков предложил передать Крым под юрисдикцию Российской Федерации, но через год, по решению Верховной рады Украины, Крым лишился и президента, и собственной конституции.

В 1997 году между Москвой и Киевом были достигнуты договоренности о статусе Черноморского флота, в 2010 году договор о присутствии российского флота в Крыму был продлен на 25 лет.

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