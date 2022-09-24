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1 час назад

Россиянка раскидала по селу личные снимки соперницы и попала под следствие

Lenta.ru

В Хабаровском крае 33-летняя россиянка предстанет перед судом за незаконное распространение личных фотографий. Об этом в пятницу, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Россиянка раскидала по селу личные снимки соперницы и попала под следствие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным следствия, в 2021 году жительница села Богородского нашла в телефоне мужа снимки своей знакомой и решила отомстить сопернице. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, после этого она распечатала фото соперницы и раскидала их по людным местам.

Вскоре после этого женщину задержали. Она признала вину в содеянном.

Истории,Дарья Немцева,Следственный комитет,
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