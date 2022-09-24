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1 час назад

Завтрак в вольер: медведь Диксон радует окружающих аппетитом

Мир24

Спасенный белый медведь Диксон радует сотрудников и посетителей Московского зоопарка отличным аппетитом, сообщает «МИР 24».

Завтрак в вольер: медведь Диксон радует окружающих аппетитом
Фото: Мир24Мир24

По словам специалистов, косолапый не только ест с удовольствием, но и сам просит еду. В момент голода мишка издает щелкающие звуки. Зоологи ставят миски своему подопечному поближе, так как из-за проблем с задними лапами, подойти к ним самостоятельно он не может.

Медведя в начале сентября нашли на острове Диксон в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он проходит реабилитацию в столичном зоопарке.

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