Завтрак в вольер: медведь Диксон радует окружающих аппетитом

Спасенный белый медведь Диксон радует сотрудников и посетителей Московского зоопарка отличным аппетитом, сообщает «МИР 24».
По словам специалистов, косолапый не только ест с удовольствием, но и сам просит еду. В момент голода мишка издает щелкающие звуки. Зоологи ставят миски своему подопечному поближе, так как из-за проблем с задними лапами, подойти к ним самостоятельно он не может.
Медведя в начале сентября нашли на острове Диксон в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он проходит реабилитацию в столичном зоопарке.