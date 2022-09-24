Завтрак в вольер: медведь Диксон радует окружающих аппетитом

По словам специалистов, косолапый не только ест с удовольствием, но и сам просит еду. В момент голода мишка издает щелкающие звуки. Зоологи ставят миски своему подопечному поближе, так как из-за проблем с задними лапами, подойти к ним самостоятельно он не может.