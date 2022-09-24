Почему нам нельзя пользоваться парфюмом от Елизаветы II

Весной 2022 года, несмотря на преклонный возраст, королева Великобритании Елизавета II выпустила собственный парфюм. Правда, вовсе не для того, чтобы самостоятельно им пользоваться, и даже не для многочисленных поданных! Для кого же предназначался авторский аромат, читайте в материале «Рамблера».

В начале 2022 года Ее Величество приняла участие в выпуске парфюма собственной марки для животных. На флаконе духов для собак изображен герб Сандригемского поместья королевы, а также приводится краткое описание: «Это унисекс-аромат, поэтому его можно использовать как для самцов, так и для самок. Он действительно долго держится». В композиции чувствуются ноты цитруса, мускуса и бергамота. А использовать аромат предлагается сразу после мытья питомца — чтобы у его шерсти появился «аромат прогулок по морскому побережью».

Аромат Happy Hounds Dog, предназначенный для собак, можно приобрести в сувенирном магазине при резиденции Елизаветы II в Норфолке. Стоимость парфюма весьма демократичная — около 10 фунтов стерлингов, то есть примерно 700 рублей. Отметим, опробовала ли Ее Величество свой фирменный аромат на собственных питомцах, неизвестно.