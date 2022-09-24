Победитель «Битвы экстрасенсов» предсказывает судьбу человечества

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о том, что ждет планету в ближайшие 10 лет. Медиум дает неутешительные прогнозы.

Экстрасенс считает, что в скором времени мир утонет в вооруженных конфликтах, так как начнется борьба за природные ресурсы. Чистой воды почти не останется, а скот придется убивать из-за новой заразы. Растения, которые дарили жизнь всему вокруг, начнут выделять углекислый газ. Также медиум предсказал появление нового вируса COVID-21.