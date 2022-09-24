Кто на самом деле написал мишек на картине “Утро в сосновом лесу"

Некоторые признанные шедевры искусства связаны с тайнами, печати с которых спадают только сотни лет спустя. Так было и с картиной Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу". Подробности читайте в материале "Рамблера".

Ходил слух, что даже такому одаренному художнику, как Шишкин, удавалось далеко не все. Якобы задача нарисовать овечку или птичку для него превращалась в каторгу, хотя и творческую. Однако это не совсем так. Надо сказать о том, что Иван Шишкин был учеником художника-анималиста. И он умел рисовать животных. Правда, не всегда хотел.

Вот и ради полноты картины "Утро в сосновом лесу" Шишкин пошел на сделку. Он предложил другу, художнику Константину Савицкому дополнить полотно. Тот согласился. Совместная работа вышла замечательной и потому на ней красовались фамилии обоих авторов. Вот только спустя время одна из подписей исчезла, оставив некрасивый след.

Коллекционер, купец и меценат Павел Третьяков не оценил соавторства художников. Он вовсе решил, что медведи — далеко не главные персонажи картины. По приказу Третьякова, купившего полотно, фамилию несчастного Савицкого убрали.

Кстати, родственники Константина сочли, что в этом виноват был сам Шишкин. Мол, мерзавец, пойдя на уступки купца, получил весь гонорар за картину.