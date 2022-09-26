В Британии после смерти Елизаветы II втрое подорожали корги

Спрос на щенков корги, любимую породу собак королевы Елизаветы II, резко вырос в Великобритании после смерти монарха. Об этом сообщила в понедельник газета The Times.

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По ее информации, цены на корги на сайте Pets4Homes выросли до £6 тыс. (около $6,5 тыс.), что в три раза выше их обычной стоимости. "Цена между £1,8 тыс. и £2 тыс. была бы нормальной для щенка корги. Лишь спекулянты могут устанавливать такие цены сейчас, а не обычные заводчики, они довольно разумны", - цитирует издание заводчика Мэри Дэвис. Ее корги по кличке Тимми использовался в качестве производителя для одного из выводков королевских корги.

Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца - короля Георга VI (1895-1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги-пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки - потомки Сьюзен, которых у нее со времени вручения подарка в 1944 году было около 30. Максимальное число вельш-корги, которыми одновременно владела королева, - 13.

В день похорон королевы в часовне на территории Виндзорского замка ровно неделю назад на ступенях церкви Ее Величество верно ждали две ее последние корги Муик и Санди. Эти кадры показали все британские телеканалы. В тот же день было подтверждено, что за собаками будет следить средний сын королевы принц Эндрю.