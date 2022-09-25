Почему незамужние женщины боятся встретиться с призраком Анны Бейкер

Анна Бейкер была младшей дочерью успешного американского предпринимателя Илиаса Бейкера, который сколотил состояние на металлургических печах. С самого детства ей была уготована счастливая и безбедная жизнь. Однако этому не суждено было случиться. Почему — читайте в материале «Рамблера».
В юности наследница «осмелилась» влюбиться в простого фабричного рабочего, который был не только ниже ее по статусу, но и работал на ее отца. Когда Илиас Бейкер нашел свадебное платье в шкафу своей дочери и узнал, что за мужчина оказался ее избранником, он пришел в ярость и начал кричать, что эта свадьба состоится только через его труп. Анна была в отчаянии: она заявила, что если она не может связать свою жизнь с любимым человеком, то вообще никогда не выйдет замуж. И сдержала свое обещание, прожив в одиночестве до самой смерти. Свадебный же наряд все эти годы оставался в шкафу, так и не дождавшись своего счастливого часа.
В 1941 году роскошный особняк Бейкеров перешел во владение штата и превратился в музей. Одним из главных экспонатов в нем стало свадебное платье Анны, которое ей не суждено было надеть. Но как только музей открылся, его служащие начали замечать странные вещи: необъяснимым образом платье перемещалось по дому, а в лунные ночи оно взмывало в воздух и парило под потолком. Некоторые работники музея клянутся, что несколько раз даже видели призрак самой девушки, облаченной в свое свадебное платье. Она печально «разгуливала» по своей бывшей спальне, но к рассвету всегда исчезала. Временами и туристы видели фантом несчастной наследницы в зеркалах музея. До сих пор считается, что если незамужняя женщина встретится с духом Анны Бейкер, то никогда не обретет счастья в любви.