Кризис не помеха: во сколько обошлось прощание с Елизаветой II

Даже кризис не помешал британцам дорого-богато похоронить королеву Елизавету. Во сколько обошлась прощальная церемония, знает политический обозреватель телеканала «МИР 24» Роман Никифоров

Фото: Мир24 Мир24

96 ударов колокола. Звучат раз в минуту. И столько же пушечных залпов – за каждый год жизни Елизаветы II. Минута молчания. Точнее две. Десять дней в трауре. До похорон трое суток на прощание. В церемонии участвуют 250 тысяч человек. Чтобы попасть в Вестминстерский дворец, стоять приходится по десять часов.

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«У британцев есть такая традиция – они любят очереди, они на все мероприятия готовы стоять в очередях, для них это нормально. Там была общая очередь и отдельная очередь для депутатов и иностранных лидеров. Многие критиковали местных парламентариев за то, что они вперед лезли», – рассказал корреспондент ТАСС в Лондоне Никита Крючиненко.

На сами же похороны в центре Лондона собирается миллион зрителей. Хоронят не человека – эпоху. Четверо из пяти британцев знают только одну королеву. Елизавета II правила 70 лет.

«Я считаю, что королева была человеком, кого все уважали и на кого равнялись», – поделился местный житель Фред Уилсон.

В последней путь ее провожают не только люди, но и любимые корги и пони. Гроб укрыт королевским штандартом. Флаг суверена Британии, земель Короны и заморских территорий. Три льва – символ Англии, один, прямоходящий – Шотландии, плюс арфа – Ирландия. Ирландцы против такого символического включения протестуют, но их просто игнорируют.

Имперская корона изготовлена в 1937-м, для коронации отца Елизаветы II – Георга VI. 2868 бриллиантов, 269 жемчужин, 17 сапфиров, 11 изумрудов и четыре рубина.

Розы и мирт в траурном букете – потомки цветов из букета свадебного, 75-летней давности. Записка от сына. Подпись в духе тысячелетней традиции: «от Карла Р», где «Р» – это «Рекс», что на латыни значит «король».

Артиллерийскому лафету – больше века. На нем и деда, и отца королевы хоронили, и ее первого премьера Уинстона Черчилля. Тянут вручную около сотни моряков – тоже традиция. Строевая подготовка – от военных и аристократов. Все идут в ногу.

«Это такая церемония с военным подтекстом. Я думаю, это сделали для того, чтобы придать дополнительной помпезности и сделать эти похороны отличными от всех других», – рассказал политолог Энтони Вебер.

Члены королевской семьи, включая принцессу Анну – в мундирах. И только Эндрю и Гарри – в штатском, поскольку официально Корону уже не представляют. Эндрю оскандалился, Гарри сбежал в Америку с женой – актрисой Меган Маркл.

Звезда мыльных опер, став герцогиней Сассекской, в новую роль так и не вжилась. Одно откровенное интервью за другим, что подмочили репутацию двора. Так что новый король рекомендовал Меган на похороны не приезжать. Но та ослушалась. Надела серьги с бриллиантом и жемчугом – подарок Королевы.

Королевские драгоценности примеряет Кейт Миддлтон – жена другого сына короля – Уильяма. Жемчужные серьги, что Елизавете II подарили на свадьбу, плюс колье – его и принцесса Уэльская Диана носила. Теперь же принцессой Уэльской становится Кейт. Сердце с бриллиантами и сапфирами у жены короля – Камиллы Пракер-Боулз – от самой королевы Виктории. В общем, каждая деталь подчеркивает преемственность и связь времен.

Полтысячи VIP-персон со всего мира. Черные костюмы, а также френчи, хиджабы и даже траурные мужские юбки с сандалиями от делегации Фиджи. Однако в процедуру выбора гостей вмешивается политика, и здесь традиция дает сбой. Не приглашены, например, представители России и Беларуси.

«В данном случае новый премьер-министр Великобритании взяла на себя рассылку приглашений для других стран. Тогда как король Карл III отвечал за королевские приглашения и прочее. Обычно в Великобритании во время похорон монархов приглашаются те страны, с которыми есть дипломатические отношения. У нас есть дипломатические отношения с Россией. Так что Россия должна была быть приглашена, следуя протоколу. И Беларусь. Все, что было сделано – сплошное лицемерие», – сказал политолог Энтони Вебер.

Наследного принца в Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана в Лондон приглашают, да на церемонию не пускают. Скандал. Происходит это после того, как Эр-Рияд отказывает Вашингтону – не хочет увеличивать добычу нефти, чтобы надавить на Москву.

«Королева была всегда вне политики. Мне кажется, что это просто неуважение к Ее Величеству. Получается, что правительство использовало похороны как политическую игру», – отметил политолог Энтони Вебер.

Впрочем, и некоторые гости чудят. Традиционно – Джо Байден. Президент США не состоянии написать в книге памяти что-нибудь от себя и использует шпаргалку.

«Короли, главы правительств, их собирали в районе Челси и на автобусах доставляли. Было несколько человек, которые по соображениям безопасности решили добираться самостоятельно. Байден попал в пробку и в итоге опоздал», – рассказал корреспондент ТАСС в Лондоне Никита Крючиненко.

Скорбь на похоронах? Нет, не слышали. Байден шутит и улыбается. Премьер Канады Джастин Трюдо на церемонии ведет себя прилично. А вот в холле лондонского отеля исполняет песни Королевы, не Елизаветы II – группы Queen.

Наконец, президент Бразилии Жаир Болсонару использует поездку для своей предвыборной кампании. Записывает на британской заправке ролик, сравнивает цены на бензин.

Действительно, в некогда богатой и стабильной Британии сегодня острый энергетический кризис. А тут «прощание с эпохой» за шесть миллиардов фунтов, то есть почти 400 миллиардов рублей. И потому верноподданные спрашивают: не слишком ли дорого при всем уважении? Правительство отвечает уклончиво.

«Я не уверена в точных расходах, но я думаю, что британская общественность согласится: деньги были потрачены с пользой», – отметил государственный секретарь Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Мишель Донелан

Британцы размышляют о будущем монархии – присматриваются не только к сыну Карла III Уильяму, но даже к внуку Джорджу.