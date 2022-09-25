Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Биологи выяснили, почему у китов не повреждается мозг при плавании

Газета.Ru

Исследователи из Университета Британской Колумбии предположили, что специальные кровеносные сосуды могут защищать китов от повреждения мозга при долгом плавании. Работа опубликована в Science.

Биологи выяснили, почему у китов не повреждается мозг при плавании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При интенсивном или долгом плавании у китов возникает большая разница в давлении между кровью, которая поступает в мозг и выходит из него, что может привести к повреждению. У людей длительно сохраняющая разница в давлении могла бы привести к деменции.

Ученые предположили, что особые мелкие сосуды в мозге кита компенсируют разницу в давлении. Эта сеть сосудов передает пульсации от венозных сосудов к артериальным, в результате чего давление в первых снижается, а во вторых растет. Исследователи собрали биомеханические параметры 11 видов китообразных, а затем построили компьютерную модель, которая поддержала их гипотезу.

Судя по всему, разница между давлением входящего и выходящего потоков крови в мозге не превышает 3%. Версию ученых необходимо проверить напрямую, измерив кровяное давление в мозге китообразных, но в настоящее время это невозможно ни с этической, ни с технической точек зрения, поскольку для этого потребуется поместить устройство в мозг живого кита.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители