Биологи выяснили, почему у китов не повреждается мозг при плавании

Исследователи из Университета Британской Колумбии предположили, что специальные кровеносные сосуды могут защищать китов от повреждения мозга при долгом плавании. Работа опубликована в Science.
При интенсивном или долгом плавании у китов возникает большая разница в давлении между кровью, которая поступает в мозг и выходит из него, что может привести к повреждению. У людей длительно сохраняющая разница в давлении могла бы привести к деменции.
Ученые предположили, что особые мелкие сосуды в мозге кита компенсируют разницу в давлении. Эта сеть сосудов передает пульсации от венозных сосудов к артериальным, в результате чего давление в первых снижается, а во вторых растет. Исследователи собрали биомеханические параметры 11 видов китообразных, а затем построили компьютерную модель, которая поддержала их гипотезу.
Судя по всему, разница между давлением входящего и выходящего потоков крови в мозге не превышает 3%. Версию ученых необходимо проверить напрямую, измерив кровяное давление в мозге китообразных, но в настоящее время это невозможно ни с этической, ни с технической точек зрения, поскольку для этого потребуется поместить устройство в мозг живого кита.