Биологи выяснили, почему у китов не повреждается мозг при плавании

Исследователи из Университета Британской Колумбии предположили, что специальные кровеносные сосуды могут защищать китов от повреждения мозга при долгом плавании. Работа опубликована в Science.

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При интенсивном или долгом плавании у китов возникает большая разница в давлении между кровью, которая поступает в мозг и выходит из него, что может привести к повреждению. У людей длительно сохраняющая разница в давлении могла бы привести к деменции.

Ученые предположили, что особые мелкие сосуды в мозге кита компенсируют разницу в давлении. Эта сеть сосудов передает пульсации от венозных сосудов к артериальным, в результате чего давление в первых снижается, а во вторых растет. Исследователи собрали биомеханические параметры 11 видов китообразных, а затем построили компьютерную модель, которая поддержала их гипотезу.