Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало

Мира Маркина

Большинство людей в России слышали от бабушек и мам, что смотреться в разбитое зеркало категорически нельзя - это плохая примета. Но почему и что будет, если все-таки посмотреть? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало
Фото: unsplash.comunsplash.com

С древних времен зеркалам приписывали мистические свойства. С его помощью проводились обряды, совершались заговоры. Согласно приметам, если человек увидит свое отражение в зеркале, его будут ждать семь лет несчастий. Особенно это касается женщин. Считалось, что им это чревато длительным безбрачием.

Наши предки верили, что через разбитое зеркало может вырваться негативная энергия, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем, бессоннице. Кроме того, это может расколоть жизнь человека на до и после, привести к финансовым потерям, разрыву с близкими людьми и другим бедам. Также "расколоться" может и личность человека: он станет уязвимым и неудачливым. В древности были убеждены, что так зеркало мстит людям за плохое отношение к себе.

Еще одна версия, которая объясняет, почему ни в коем случае нельзя смотреть в разбитое зеркало, гласит, что трещины в нем - дорога в дом темных, злых сущностей, которые приносят в жизнь и дом человека разрушения.

Истории,ПРЕДОК,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители