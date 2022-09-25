Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало

Большинство людей в России слышали от бабушек и мам, что смотреться в разбитое зеркало категорически нельзя - это плохая примета. Но почему и что будет, если все-таки посмотреть? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: unsplash.com unsplash.com

С древних времен зеркалам приписывали мистические свойства. С его помощью проводились обряды, совершались заговоры. Согласно приметам, если человек увидит свое отражение в зеркале, его будут ждать семь лет несчастий. Особенно это касается женщин. Считалось, что им это чревато длительным безбрачием.

Наши предки верили, что через разбитое зеркало может вырваться негативная энергия, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем, бессоннице. Кроме того, это может расколоть жизнь человека на до и после, привести к финансовым потерям, разрыву с близкими людьми и другим бедам. Также "расколоться" может и личность человека: он станет уязвимым и неудачливым. В древности были убеждены, что так зеркало мстит людям за плохое отношение к себе.