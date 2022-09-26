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1 час назад

В городах майя обнаружили загрязнения ртути

Lenta.ruиещё 1

Международная группа ученых обнаружила, что древние города майя и окружающая среда были загрязнены опасными уровнями ртути. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Environmental Science.

В городах майя обнаружили загрязнения ртути
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи проанализировали данные о концентрациях ртути в почве и отложениях на археологических раскопках в древних городах майя. Показатели колебались от 0,016 части на миллиона в Актункане до рекордных 17,16 частей на миллион в Тикале. Порог токсического эффекта ртути в отложениях определяется как одна часть на миллион.

Источниками загрязнения могли стать запечатанные сосуды, наполненные жидкой ртутью, которые были найдены в нескольких поселениях майя, например, в Квирикуа в Гватемале, Эль-Параисо в Гондурасе и в бывшем многонациональном мегаполисе Теотиукан в Центральной Мексике. В других местах археологи находили предметы, окрашенные ртутьсодержащими красками, в основном изготовленными из минеральной киновари.

Древние майя часто использовали для украшения киноварь и ртутьсодержащие краски и порошки. Затем эта ртуть могла выщелачиваться из внутренних дворов, полов, стен и керамики и впоследствии распространяться в почву и воду.

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