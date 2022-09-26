Первая победа Красной Армии в 1941 году: где ее одержал маршал Жуков

Считается, что эта операция послужила своеобразной «реабилитацией» бывшего руководителя Генштаба РККА Г. К. Жукова, снятого Сталиным с этого поста в июле 1941 года. Сам Георгий Константинович, назначенный вследствие опалы руководителем Резервного фронта, говорил о том, что решение Ельнинской операции стала его первой самостоятельно разработанной кампанией в Великой Отечественной войне.

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Труднопреодолимый выступ

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В июле 1941 года немцами была занята Ельня, но дальше они не прошли. На ельнинском выступе стояла танковая армия Гудериана. Наши войска неоднократно и всякий раз безуспешно пытались срезать этот выступ. Атака за атакой не давали результатов. К слову, в одном из этих боев погиб дедушка автора этого текста.

Командующий войсками Резервного фонда Георгий Жуков в августе того же года распорядился прекратить бессмысленные атаки и готовиться к новому, организованному и целенаправленному удару. Был сделан упор на внезапную массированную артиллерийскую подготовку перед масштабным наступлением, все части были соответствующим образом сорганизованы и настроены на выполнение конкретных задач.

Силы сторон

Жуков рассчитывал под Ельней прорвать оборону противника и в результате наступательной операции, окружив силы вермахта, уничтожить их. Все это планировалось осуществить к началу сентября. По количеству живой силы в этих боях немецкие войска незначительно, но преобладали, а вот в артиллерии у нас было более чем в полтора раза больше.

Начало и развитие операции

Ранним утром 30 августа 1941 года сотни минометов и реактивных установок начали утюжить передний край обороны германских войск. Спустя полчаса в атаку пошли основные части 24-й армии. Каждый день наступления с учетом контратак врага наши войска отвоевывали несколько километров. Ельня была освобождена 6 сентября. Ельнинский плацдарм был ликвидирован спустя два дня.

Одновременно с 24-й армией наступала и 43-я армия Резервного фронта. В результате этих боев практически полностью была уничтожена 109-я танковая армия, окруженная и разбитая немцами. В полной мере осуществить задумки верховного командования в Ельнинской операции не удалось.

Плюсы и минусы операции

Ликвидация Ельнинского выступа улучшила оперативное положение Резервного фронта - это был первый случай действительно сильного прорыва обороны противника во Второй Мировой войне и освобождения при этом значительной оккупированной территории.

Однако планируемая при этом широкомасштабная наступательная операция провалилась – ни у 24-й, ни у 43-й армии в этом плане ничего не вышло, они не достигли намеченных в результате наступления рубежей. Не получилось и окружить войска вермахта в Ельнинском котле.

Некоторые историки считают, что успех Г. К. Жукова в этой операции был надуманным. А все «шишки» в итоге обрушились на командарма 43-й армии Д. М. Селезнева - его сразу сняли. Дмитрий Михайлович, к счастью, в итоге не был репрессирован и первые 3 года войны, до болезни и перевода на тыловую должность, служил в боевом командном составе армий РККА, имел боевые ордена.