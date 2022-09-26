Стреляла ли на самом деле Фанни Каплан в Ленина

Вечером 30 августа 1918 года у проходной завода Михельсона в Москве было многолюдно. Только что завершился митинг, на котором выступал председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ленин. Окруженный рабочими, он шел к своему автомобилю. Почти у дверцы его задержала вопросом одна из работниц. Владимир Ильич остановился, чтобы поговорить с ней и в этом время раздались три выстрела. Ленин упал и началась паника.
Это было не первое, но самое знаменитое покушение на вождя мирового пролетариата. И в этой истории исследователи находят все новые и новые несостыковки.
Каноническая версия Согласно канонической версии, известной в советские годы каждому школьнику, в Ленина стреляла (почему-то «отравленными пулями») Фанни Каплан. Настоящее имя этой женщины – Фейга Хаимовна Ройтблат. В юности она была членом анархистского кружка и именно тогда получила подпольную кличку Фаня Каплан. В 1906 году Фаня, которой было то ли 15, то ли 16 лет, вместе со своим возлюбленным Виктором Гарским готовила покушение на киевского генерал-губернатора. Однако, самодельная бомба взорвалась в номере гостиницы, серьезно ранив юную террористку. Она была арестована и приговорена к смертной казни, которая по причине малолетства преступницы была заменена на каторгу.
На каторге Фанни познакомилась со знаменитой эсеркой Марией Спиридоновой, и под ее влиянием вступила в партию эсеров.
Революция 1917 года освободила всех политкаторжан, и Фанни вернулась из Сибири. В 1918 году она стала членом боевой эсеровской группы, возглавляемой Семеновым. Эсеры были непримиримыми врагами большевиков. Методы эсеров сложились еще задолго до 1917 года – террор посредством стрельбы из револьверов и бомбометания. Задачей группы Семенова было уничтожение вождей большевизма, в первую очередь – Ленина и Троцкого.
30 августа Фанни явилась на завод Михельсона, имея при себе браунинг. Когда Ленин остановился для разговора с работницей, Каплан выстрелила в него трижды, и, пользуясь возникшей суматохой, попыталась было скрыться в толпе. Однако, ее задержал помощник комиссара одной из московских дивизий по фамилии Батулин.
Террористка после недолгих запирательств призналась в том, что это она покушалась на Ленина. Через несколько дней Фанни Каплан была расстреляна, а тело ее сожжено.
Главная причина, по которой каноническая версия подверглась пересмотру – это болезнь глаз, которая развилась у Фанни во время пребывания в Нерчинске. Критики говорят о том, что Фанни была очень близорука, едва ли не слепа. Кроме того, звучат сомнения и в том, что она вообще умела стрелять. Где юная бомбистка могла научиться этому? Не на каторге же.
Еще одна несуразность: при обыске было обнаружено, что в башмаках у Каплан лежали сложенные в несколько раз листы бумаги. Фанни пояснила, что она подложила эту бумагу в обувь, поскольку ей очень мешали торчащие гвозди.
Когда она была схвачена, у нее не было найдено никакого оружия, зато имелись зонтик и портфель. Очков или пенсне она тоже не носила.
Словом, вместо хладнокровной террористки, возникает совсем другой образ: полуслепая, неспособная быстро передвигаться из-за гвоздей в подошве, несуразная дамочка с зонтиком в руках.
Кроме того, в деле множество других странностей. Например, браунинг, из которого якобы был ранен Ленин, был обнаружен лишь через несколько дней – его принес следователям какой-то рабочий, вроде бы подобравший его у проходной. Там же, на месте преступления, были найдены гильзы от двух разных пистолетов. Получается, что Каплан стреляла с двух рук? Или стреляла не только она?
Наконец, главные свидетели – шофер Ленина Гиль и тот самый комиссар Батулин, в ходе следствия периодически меняли показания. Гиль сначала говорил, что в момент выстрела было около 7 часов вечера, затем, что было почти 11. Первоначально он показывал, что увидел высунувшуюся из толпы женскую руку с пистолетом, а позднее — что точно видел именно Каплан, стоявшую рядом с машиной. По словам Батулина, он задержал террористку сначала на улице, а затем уже во дворе завода, чуть ли не сразу после покушения.
Строго говоря, никаких улик против Каплан не было, и единственным доказательством ее вины стало ее собственное признание.
По всем этим причинам возникло несколько альтернативных версий, главная из которых гласит, что стреляла не Каплан, а Лидия Коноплева, участница той же террористической группы Степанова. Они с Каплан были соратницами и подругами, вместе строили планы покушений и даже наметили точку, с которой удобно было бы расстрелять машину, в которой ездил Троцкий.
30 августа они пришли на завод вместе. Коноплева произвела выстрелы и скрылась, а Каплан, которая не сумела убежать, взяла вину на себя, чтобы спасти соратницу.
Все это могло бы выглядеть вполне правдоподобно, если бы не одно обстоятельство.
Есть основания полагать, что Каплан вовсе не была слепой и беспомощной.
Вернувшись из ссылки, она сначала набиралась сил в Евпатории, и если ухудшение зрения было вызвано тяжелыми условиями и климатом, то курортные условия Крыма могли повлиять на нее благотворно. Затем ей была сделана операция в Харькове, в известной в то время глазной клинике. Судя по всему, операция прошла успешно.
Петр Соколов, тот самый, кто возглавлял боевую группу эсеров, вспоминал позднее, что, готовясь к теракту, Каплан тренировалась в стрельбе, и из 15 выстрелов 14 попадали в цель. А вот Коноплева, как раз, стреляла неважно.