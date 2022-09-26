Стреляла ли на самом деле Фанни Каплан в Ленина

Вечером 30 августа 1918 года у проходной завода Михельсона в Москве было многолюдно. Только что завершился митинг, на котором выступал председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ленин. Окруженный рабочими, он шел к своему автомобилю. Почти у дверцы его задержала вопросом одна из работниц. Владимир Ильич остановился, чтобы поговорить с ней и в этом время раздались три выстрела. Ленин упал и началась паника.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Это было не первое, но самое знаменитое покушение на вождя мирового пролетариата. И в этой истории исследователи находят все новые и новые несостыковки.

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Каноническая версия Согласно канонической версии, известной в советские годы каждому школьнику, в Ленина стреляла (почему-то «отравленными пулями») Фанни Каплан. Настоящее имя этой женщины – Фейга Хаимовна Ройтблат. В юности она была членом анархистского кружка и именно тогда получила подпольную кличку Фаня Каплан. В 1906 году Фаня, которой было то ли 15, то ли 16 лет, вместе со своим возлюбленным Виктором Гарским готовила покушение на киевского генерал-губернатора. Однако, самодельная бомба взорвалась в номере гостиницы, серьезно ранив юную террористку. Она была арестована и приговорена к смертной казни, которая по причине малолетства преступницы была заменена на каторгу.

На каторге Фанни познакомилась со знаменитой эсеркой Марией Спиридоновой, и под ее влиянием вступила в партию эсеров.

Революция 1917 года освободила всех политкаторжан, и Фанни вернулась из Сибири. В 1918 году она стала членом боевой эсеровской группы, возглавляемой Семеновым. Эсеры были непримиримыми врагами большевиков. Методы эсеров сложились еще задолго до 1917 года – террор посредством стрельбы из револьверов и бомбометания. Задачей группы Семенова было уничтожение вождей большевизма, в первую очередь – Ленина и Троцкого.

30 августа Фанни явилась на завод Михельсона, имея при себе браунинг. Когда Ленин остановился для разговора с работницей, Каплан выстрелила в него трижды, и, пользуясь возникшей суматохой, попыталась было скрыться в толпе. Однако, ее задержал помощник комиссара одной из московских дивизий по фамилии Батулин.

Террористка после недолгих запирательств призналась в том, что это она покушалась на Ленина. Через несколько дней Фанни Каплан была расстреляна, а тело ее сожжено.

Альтернативные версии

Главная причина, по которой каноническая версия подверглась пересмотру – это болезнь глаз, которая развилась у Фанни во время пребывания в Нерчинске. Критики говорят о том, что Фанни была очень близорука, едва ли не слепа. Кроме того, звучат сомнения и в том, что она вообще умела стрелять. Где юная бомбистка могла научиться этому? Не на каторге же.

Еще одна несуразность: при обыске было обнаружено, что в башмаках у Каплан лежали сложенные в несколько раз листы бумаги. Фанни пояснила, что она подложила эту бумагу в обувь, поскольку ей очень мешали торчащие гвозди.

Когда она была схвачена, у нее не было найдено никакого оружия, зато имелись зонтик и портфель. Очков или пенсне она тоже не носила.

Словом, вместо хладнокровной террористки, возникает совсем другой образ: полуслепая, неспособная быстро передвигаться из-за гвоздей в подошве, несуразная дамочка с зонтиком в руках.

Кроме того, в деле множество других странностей. Например, браунинг, из которого якобы был ранен Ленин, был обнаружен лишь через несколько дней – его принес следователям какой-то рабочий, вроде бы подобравший его у проходной. Там же, на месте преступления, были найдены гильзы от двух разных пистолетов. Получается, что Каплан стреляла с двух рук? Или стреляла не только она?

Наконец, главные свидетели – шофер Ленина Гиль и тот самый комиссар Батулин, в ходе следствия периодически меняли показания. Гиль сначала говорил, что в момент выстрела было около 7 часов вечера, затем, что было почти 11. Первоначально он показывал, что увидел высунувшуюся из толпы женскую руку с пистолетом, а позднее — что точно видел именно Каплан, стоявшую рядом с машиной. По словам Батулина, он задержал террористку сначала на улице, а затем уже во дворе завода, чуть ли не сразу после покушения.

Строго говоря, никаких улик против Каплан не было, и единственным доказательством ее вины стало ее собственное признание.

По всем этим причинам возникло несколько альтернативных версий, главная из которых гласит, что стреляла не Каплан, а Лидия Коноплева, участница той же террористической группы Степанова. Они с Каплан были соратницами и подругами, вместе строили планы покушений и даже наметили точку, с которой удобно было бы расстрелять машину, в которой ездил Троцкий.

30 августа они пришли на завод вместе. Коноплева произвела выстрелы и скрылась, а Каплан, которая не сумела убежать, взяла вину на себя, чтобы спасти соратницу.

И все-таки

Все это могло бы выглядеть вполне правдоподобно, если бы не одно обстоятельство.

Есть основания полагать, что Каплан вовсе не была слепой и беспомощной.

Вернувшись из ссылки, она сначала набиралась сил в Евпатории, и если ухудшение зрения было вызвано тяжелыми условиями и климатом, то курортные условия Крыма могли повлиять на нее благотворно. Затем ей была сделана операция в Харькове, в известной в то время глазной клинике. Судя по всему, операция прошла успешно.