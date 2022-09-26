Откуда в пустыне появляется песок

Когда мы слышим слово «пустыня», то обычно представляем себе местность с огромным количеством песка - вроде Сахары. Но как образуется песок? И все ли пустыни имеют так много этого песка?

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Пустыней, где находится больше всего песка на планете, считается Такла-Макан. Она расположена в середине Таримской впадины. Но далеко не все пустыни могут похвастаться множеством песка. Вообще все пустыни подразделяются на три вида: эрги (в них много песка, больших барханов, песчаных дюн), хамады («каменные пустыни», которые отличаются суровыми условиями), сериры (их поверхность - ровная, как стол).

В целом формально пустыня считается территорией, на которой почти нет осадков. Помимо этого, пустыни находятся в основном в самых жарких частях планеты.