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2 часа назад

Где у выдры кармашек и что она в нем хранит

Катя Кобышева

Морские выдры, их еще называют каланами, — удивительные существа, мало того что красивые, так еще и очень умные. "Рамблер" рассказывает, как живут выдры и зачем им кармашек.

Где у выдры кармашек и что она в нем хранит
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Несмотря на всю очаровательность, выдры — это хищники, и чтобы выживать им нужно охотиться. Говорят, что обезьяна начала превращаться в человека, когда слезла с дерева и впервые взяла в руки палку, чтобы использовать ее как орудие труда.

На самом деле многие животные догадались использовать доступные материалы, чтобы добывать с их помощью пищу. Так, попугаи и некоторые другие птицы берут палочки, чтобы выковыривать червячков из-под коры деревьев.

Выдры тоже не отстают! Но они предпочитают небольшие камни. С их помощью они разбивают раковины моллюсков, которыми предпочитают питаться. Причем многие выдры выбирают свои любимые камушки еще в детстве и бережно хранят их в специальных кармашках. Такой кармашек находится под левой лапкой. Кстати, с камушками можно не только охотиться, но и играть.

Ученые полагают, что у выдр врожденная способность к использованию орудий для добывания пищи. К таким выводам они пришли, наблюдая за поведением выдр, которые были выращены в неволе без родителей. Их никто не учил искать и применять камни, но они до этого догадались сами. Но не у всех выдр вырабатывается такая привязанность к камушку, некоторые предпочитают каждый раз использовать новый камень, а некоторые и вовсе обходятся без камней.

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