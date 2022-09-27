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1 час назад

Жительница Южной Африки установила рекорд по поеданию куриных лапок

Мир24

В Южной Африке организовали соревнование, участники которого должны были за минуту съесть максимальное количество куриных лапок. Победу одержала Вуйолвету Симаниле, которая съела 121 грамм «лакомства», сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Жительница Южной Африки установила рекорд по поеданию куриных лапок
Фото: Мир24Мир24

Мероприятие прошло в городе Умлази в Дурбане. За стол сели пять человек, перед которыми стояли миски с куриными лапками. Каждому положили по 300 граммов. По условиям соревнования, участники должны были класть в рот по одной лапке за раз.

Чтобы установить рекорд, необходимо было съесть минимум 110 граммов блюда. Вес одной лапки составляет около 35 граммов.

Вуйолвета единственная одолела минимальный вес продукта, она съела почти в два раза больше куриных лапок, чем все остальные.

Напомним, в мае американец за несколько секунд съел три самых острых в мире перца. А в июле немец за минуту разбил руками 148 кокосов.

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