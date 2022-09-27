Ставров день: приметы и поверья на 27 сентября

27 сентября по народному календарю Ставров день, который в народе часто называется «Вырий» или «Капустница». В этот день верующие отмечают большой праздник – Воздвижение Креста Господня. Он сформировался в честь обретения креста в IV веке в Иерусалиме.

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Языческие императоры, решив уничтожить любые воспоминания о том, что происходило на Голгофе, засыпали землей и поставили на этом месте статую Юпитера и капище богини Венеры. Однако через 300 лет на престол вступил император Константин, который отличался добротой по отношению к верующим.

Согласно легенде, крест нашла мать императора Константина Великого, царица Елена. Именно они организовала раскопки, в результате которых обнаружили пещеру гроба Христа и недалеко – три креста.

В этот день принято соблюдать строгий пост и не употреблять в пищу мясо и молочные продукты. Также по приметам в этот день не разрешалось трудиться. Речь идет как о полевых работах, так и о домашних делах. Ставров день лучше посвятить духовному отдыху и сходить в церковь.

Исходя из поверий, 27 сентября не принято заниматься шитьем или вязать. Также не стоит начинать что-то новое. Затеянные дела могут не увенчаться успехом.