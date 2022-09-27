Телеведущая поделилась воспоминаниями о развлечениях в 90-е

Воспоминаниями о своих развлечениях в 90-е годы в беседе с «Мослентой» поделилась известная телеведущая Первого канала Ирина Муромцева . Она рассказала, какой увидела столицу сразу после переезда из Брянска.

«Был конец 90-х. Москва была разная, много всего происходило на ее улицах, много чего открывалось и закрывалось каждый день. Для меня 20-летней было счастьем ходить по клубам и ресторанам. Для человека, выросшего в провинции, вся эта жизнь кажется поначалу какой-то сказочной. Все было необычно, непривычно, странно», — призналась ведущая.

По словам Муромцевой, в это время в ГУМе начали появляться магазины с итальянской одеждой, и она с подругой придумала себе развлечение — ходить и рассматривать витрины, поскольку денег на такие вещи попросту не было. «Иногда у нас хватало наглости заходить и примерять эту одежду, несмотря на всю суровость продавщиц. В общем, развлекались как могли!» — поделилась она.