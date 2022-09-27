Что предсказал миру Эйнштейн еще в прошлом столетии

27 сентября 1905 года опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?», в которой предлагалась физическая концепция теории относительности, знаменитое E=mc². Эта теория считается одним из самых красивых научных предсказаний, потому как ученые понемногу подтверждали догадки знаменитого физика еще десятилетия после его смерти. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Petr Kratochvil/Public Domain Petr Kratochvil/Public Domain

Согласно теории, высказанной Эйнштейном еще в 1905 году, яблоко падает на землю не потому, что оно чувствует силу земного притяжения, а потому, что яблоко реагирует на искривление пространства-времени у поверхности Земли, вызванное огромной массой планеты. Точно так же Солнце искривляет пространство таким образом, что Земля может вращаться вокруг него.

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Спустя более, чем столетие, ученые подтвердили, что Эйнштейн был прав. Так, предсказание физика сбылось - в 2011 году ученые обнаружили странные колебания орбиты Земли. Исследователи из проекта NASA Gravity Probe B заявили, что пространство-время изгибается, а затем закручивается вокруг нашей планеты по мере ее вращения.

Многолетние дорогие исследования в конце концов увенчались успехом и только подтвердили гениальность Эйнштейна. Они показали, что Земля действительно искривляет пространство-время. Также было обнаружено, что по мере вращения наша планета увлекает за собой пространство-время — явление, известное как перетаскивание рамки. Эффект подобен вращению ложки в чашке чая, в результате чего жидкость начинает циркулировать внутри чашки.

Ученые по всему миру и до этого подтверждали теории и предсказания Эйнштейна. Фактически, теорию относительности проверили еще в 1926 году. Так, британский астроном Артур Эддингтон участвовал в экспедиции на остров Принсипи в Западной Африке, где он сфотографировал полное солнечное затмение 1919 года. Выяснилось, что положения звезд, лучи света которых проходили вблизи Солнца, оказались слегка смещенными, потому что их свет искривлялся огромным гравитационным полем Солнца. Это было заметно только во время затмения, потому что в противном случае яркость Солнца заслоняла бы пораженные звезды.

Со своей стороны, Эйнштейн никогда не сомневался в своей правоте. Когда его спросили, как бы он отреагировал, если бы наблюдения Эддингтона опровергли его теорию, он ответил: «Мне было бы жаль дорогого Господа. Теория верна».

С тех пор ученые произвели множество других подтверждений. Один пример был предоставлен американскими астрономами Расселом Халсом и Джоном Тейлором, которые обнаружили две плотные коллапсирующие звезды, известные как нейтронные звезды, которые вращались вокруг друг друга и теряли энергию, которую можно было объяснить только гравитационным излучением по Эйнштейну. В 1993 году Халс и Тейлор были удостоены Нобелевской премии по физике того же года.