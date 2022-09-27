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24 минуты назад

В Шотландии пекарня закрылась на два дня из-за белки

Газета.Ru

В Шотландии пекарня закрылась на два дня из-за белки, пишет UPI. Все это время специалисты пытались безопасно добраться до животного.

В Шотландии пекарня закрылась на два дня из-за белки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пекарня была закрыта после того, как люди заметили белку, бегающую по крыше. Очевидцы позвонили спасателям и рассказали про сложившуюся ситуацию. Специалисты, приняв информацию, попросили граждан не предпринимать никаких действий.

"Поскольку белка находилась очень высоко в стропилах, мы надеялись, что она спустится сама. К сожалению, этого не произошло", - говорится в заявлении.

Спасателям пришлось брать дело в свои руки и закрыть пекарню. Представитель заведения заявил, что надеется на понимание со стороны клиентов, оставшихся без любимой выпечки.

"Мы следим за тем, чтобы белку спасли и пустили обратно в лес. После этого магазин откроется в штатном режиме", - уточнил менеджер.

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