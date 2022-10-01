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3 часа назад

Что нельзя делать 1 октября

Мира Маркина

Православная церковь 1 октября чтит память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. В народе эту дату называют днем Арины Шиповницы. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 1 октября
Фото: pxhere.compxhere.com

Считается, что 1 октября нельзя стричь волосы. Если вы записались к парикмахеру на этот день, лучше перенести запись. Это может обернуться несчастьем. Как говорили наши предки, стричься в день Арины Шиповницы - сокращать свой век.

Еще одна плохая примета - оставлять маленького ребенка одного дома. На Руси считали, что в этот день его могут напугать нечистые силы, что негативно скажется на его дальнейшей судьбе. Также не стоит оставлять детей одних в закрытых помещениях, даже в закрытой соседней комнате.

Не стоит 1 октября сажать и пересаживать комнатные растения, а также поливать их. Они не приживутся в новом горшке, а в последнем случае быстро завянут.

Кроме того, в день Арины Шиповницы нельзя жаловаться окружающим на свою жизнь. В таком случае, согласно приметам, человек столкнется с еще более серьезными проблемами, решить которые будет еще сложнее. Также не стоит и хвастаться успехами, просить у Бога материальные блага, конфликтовать с людьми и выражаться бранными словами.

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