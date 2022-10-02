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3 часа назад

Что нельзя делать в Трофимов день

Мира Маркина

Православные верующие 2 октября чтят память святых Трофима Синадского и Зосимы Киликийского. В народе эту дату называли Трофимов день, Зосима или Пчелиная девятина. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в Трофимов день
Фото: pxhere.compxhere.com

Как считали наши предки, в Трофимов день ни в коем случаев нельзя сплетничать. Если говорить за глазами гадости о другом человеке, можно привлечь в свою жизнь плохие события. 2 октября лучше провести, разговаривая о чем-то добром.

Согласно приметам, в Трофимов день также не стоит ссориться и ругаться матом. Наши прабабушки и прадедушки были убеждены, что любые конфликты в этот день закончатся плохими новостями.

Если вы не хотите столкнуться с финансовыми проблемами, не пересчитывайте мелочь 2 октября. Считается, что в таком случае у человека не будут водиться большие деньги в кошельке. Кроме того, не пренебрегайте помощью другим людям. Отказывать в милостыне в Трофимов день тоже считается плохой приметой, иначе и в ваш дом придет нужда.

Опасно 2 октября брать в руки острые предметы: ножи, маникюрные ножницы, ножницы, кнопки. Если пораниться, организм будет очень долго восстанавливаться.

Не стоит и ходить в этот день на рыбалку и к водоемам. Приметы гласят, что человека, оказавшегося у воды, могут утащить на дно водные духи.

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