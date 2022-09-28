Какие изменения Карл III ввел после траура в честь Елизаветы II

Утром 27 сентября официально закончился траурный период в честь Елизаветы II для королевской семьи. Теперь британской короне следует начать жизнь с чистого листа, и новоиспечённый король Карл III прекрасно это понимает. Внимательные поклонники отметили, что сегодня главная фотография официального аккаунта королевской семьи изменилась — теперь на аватарке можно узнать Карла III и его супругу королеву-консорт Камиллу Паркер-Боулз. Снимок был сделан два года назад около военного мемориала в Балморале.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Также сегодня в официальном аккаунте опубликован новый пост, который гласил о завершении траура в честь королевы.

«Период королевского траура после смерти Её Величества королевы Елизаветы II закончился. Этот аккаунт теперь будет отражать работу короля, королевы-консорт и других представителей монаршей семьи, а также здесь будут вспоминать работу Её Величества Елизаветы II», — было указано в публикации.

К слову, в аккаунтах принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже не обошлось без изменений. На странице принца и принцессы Уэльских установили новую главную фотографию: снимок был сделан несколько лет назад в Ирландии.

Начиная с сегодняшнего дня королевские представители смогут в обычном режиме выполнять свою работу. Например, ещё вчера вечером Карл III провёл аудиенцию с канцлером Кваси Квартенгом: встреча была посвящена проекту, направленному на сокращение налогов.