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47 минут назад

Какие серьёзные изменения король Карл III ввёл после траура в честь Елизаветы II?

Mainstyle

Утром 27 сентября официально закончился траурный период в честь Елизаветы II для королевской семьи. Теперь британской короне следует начать жизнь с чистого листа, и новоиспечённый король Карл III прекрасно это понимает. Внимательные поклонники отметили, что сегодня главная фотография официального аккаунта королевской семьи изменилась — теперь на аватарке можно узнать Карла III и его супругу королеву-консорт Камиллу Паркер-Боулз. Снимок был сделан два года назад около военного мемориала в Балморале.

Какие изменения Карл III ввел после траура в честь Елизаветы II
Фото: MainstyleMainstyle

Также сегодня в официальном аккаунте опубликован новый пост, который гласил о завершении траура в честь королевы.

«Период королевского траура после смерти Её Величества королевы Елизаветы II закончился. Этот аккаунт теперь будет отражать работу короля, королевы-консорт и других представителей монаршей семьи, а также здесь будут вспоминать работу Её Величества Елизаветы II», — было указано в публикации.

К слову, в аккаунтах принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже не обошлось без изменений. На странице принца и принцессы Уэльских установили новую главную фотографию: снимок был сделан несколько лет назад в Ирландии.

Начиная с сегодняшнего дня королевские представители смогут в обычном режиме выполнять свою работу. Например, ещё вчера вечером Карл III провёл аудиенцию с канцлером Кваси Квартенгом: встреча была посвящена проекту, направленному на сокращение налогов.

В настоящее время король находится в Шотландии, где останется до начала октября, следуя традиции, установленной покойной Елизаветой II. Обычно каждое лето Её Величество проводила около 10 недель в своей шотландской резиденции и возвращалась в Лондон, когда начиналась осенняя сессия Парламента.

Истории,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
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