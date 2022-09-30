21 сентября президент России Владимир Путин в ходе телеобращения предостерег страны, шантажирующие Москву ядерным оружием. По словам президента, они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты вступили в прямой контакт с Россией по поводу ядерных угроз. По его словам, у Вашингтона есть план действий на случай применения ядерного оружия. В условиях возрастающей напряженности следует знать, как пережить ядерный удар. Об основных действиях в случае применения ядерного оружия — в материале «Ленты.ру».

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Первое ядерное взрывное устройство испытали в США в июле 1945 года, а уже в августе американцы сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на японские города Хиросима и Нагасаки. В 1949 году испытания ядерного оружия состоялись в СССР. Через 12 лет на полигоне «Сухой Нос» испытали советскую бомбу АН602, которую называют Царь-бомбой. Измеренная мощность ее взрыва составила 58,6 мегатонны. Это делает АН602 самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества. Вспышка от взрыва Царь-бомбы была видна на расстоянии более 1000 километров.

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С тех пор обе страны наращивали арсенал, расширяли возможности ядерного оружия и средств его доставки. Ядерные триады государств включают межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), атомные подводные ракетоносцы, а также стратегическую авиацию. Основной МБР шахтного базирования в США остается LGM-30G Minuteman III с дальностью до 13 тысяч километров, а подводные лодки Военно-морских сил США несут баллистические ракеты UGM-133A Trident II (D5). Также в состав ядерной триады США входят бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

По данным Федерации американских ученых, к началу 2022 года в мире насчитывалось более 12 700 боеголовок. Около 90 процентов общемирового запаса ядерного оружия находится в России и США. Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси спрогнозировали последствия полномасштабной войны между Россией и США. Исследователи предположили, что использование ядерного оружия может привести к выбросу в атмосферу 165 миллионов тонн сажи, вызвав наступление ядерной зимы.

Возможна ли ядерная война?

За распространением, а также применением и испытаниями ядерного оружия следит ООН. В 1968 году организация подписала договор о нераспространении ядерного оружия. В первую очередь этот договор запрещает ядерным державам передавать свое оружие и средства его создания другим странам. К тому же этот документ гарантирует безопасность для неядерных государств: в случае ядерного нападения на неядерное государство постоянные члены Совета Безопасности, располагающие ядерным оружием, должны будут немедленно отразить агрессию.

С 1996 года работает договор о запрещении испытаний ядерного оружия. В соответствии с его положениями странам запрещается испытывать ядерное оружие в любых средах, включая космос. Таким образом риск ядерной войны сведен к минимуму, однако в последнее время о ней говорят все чаще.

В ядерной доктрине США, которую опубликовали в 2018 году, отмечено, что США, расширяя ядерный потенциал, будут удерживать Россию от использования ядерного оружия. Авторы доктрины предположили, что новое ядерное вооружение России и Китая бросает вызов военному превосходству США в Тихом океане.

В России применение ядерного оружия регулируют «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Этот документ определяет военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание.

Отмечается, что Россия оставляет за собой право на использование ядерного оружия в ответ на применение против нее и ее союзников ядерного и другого оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, которая ставит под угрозу существование государства.

Чем опасно ядерное оружие

У ядерного взрыва три механизма поражения: ударная волна, вспышка видимого и инфракрасного излучения, а также гамма-излучение. Ядерный взрыв бомбы или боеголовок ракет, преодолевших систему противоракетной обороны, измеряют в килотоннах и мегатоннах тротилового эквивалента. К примеру, на термоядерных бомбах B61, носителем которых являются американские бомбардировщики B-2 Spirit, может быть установлен заряд мощностью от 0,3 до 170 килотонн.

7700 градусов составляет максимальная температура поверхности светящейся области взрыва

Считается, что взрыв мощностью 20 килотонн способен создать зону полных разрушений около одного километра, а максимум свечения, которое может привести к ожогам, при взрыве средней мощности (10-100 килотонн) длится до 0,3 секунды. Область поражения световым излучением, температура которого достигает 7700 градусов, считается самой маленькой и разрушительной.

Можно ли выжить при ядерной атаке

Несмотря на мощность и разрушительность ядерного взрыва, в зоне поражения возможно выжить. Так, житель Хиросимы Эйзо Номура смог пережить взрыв, находясь в его эпицентре: японца, который дожил до 84 лет, спас подвал обычного дома. В результате бомбардировок удалось выжить и Кико Такакура, которая была в 300 метрах от эпицентра. Ее спасло то, что она находилась в вестибюле хорошо укрепленного здания Банка Японии.

Историю Эйзо и Кико позже использовали в США при создании пропагандистского мультфильма Duck and Cover («Пригнись и укройся»). Его целью было оповещение граждан о способах защиты в случае ядерного нападения, в первую очередь со стороны СССР. Поэтому важно правильно действовать при ядерной атаке.

Что делать при ядерном ударе

Считается, что современные системы предупреждения позволяют за полчаса до атаки начать оповещение, но при использовании ракет средней дальности об атаке становится известно за несколько минут до удара. После оповещения следует отправиться к ближайшему бомбоубежищу, спуститься в метро или подвал многоквартирного дома.

Если по каким-то причинам времени не осталось, то при виде вспышки (ударная волна распространяется медленнее, чем вспышка) следует упасть лицом вниз, накрыв голову рюкзаком или капюшоном, — важно оставить минимум открытых участков тела. Это позволит избежать сильных ожогов. От светового излучения лучше всего защищает плотная хлопчатобумажная или шерстяная ткань. Важно помнить, что легкие синтетические вещи могут расплавиться под действием светового излучения. Если вспышка застала вас за рулем, нужно остановить машину и пригнуться ниже линии окон.

Также можно зайти в ближайшее здание, укрыться за углом строения или в складках местности, которые могут защитить от светового излучения и ударной волны. При этом следует избегать торговых центров и офисных зданий с большой площадью остекления. Самыми прочными гражданскими зданиями считаются блочные и монолитные дома.

Пережившим момент взрыва следует обеспечить защиту от радиоактивных осадков — в этом помогут влажные салфетки и медицинские маски, которые можно заменить влажными изделиями из ткани. Важно сразу же протереть открытые участки тела и защитить поверхность кожи. Находясь в здании с уцелевшими стеклами, расположенном на достаточном удалении от эпицентра, следует заклеить щели в оконных и дверных проемах, а также вентиляционные отверстия.

Как спастись от радиации

Для предупреждения или ослабления влияния на организм радиоактивных веществ рекомендуют:

1. выходить на улицу в респираторе, плаще, резиновых сапогах и перчатках;

2. исключить купание, курение, сбор ягод и грибов;

3. перед входом в помещение обувь и одежду тщательно чистить;

4. увлажнять территорию возле дома и ежедневно проводить влажную уборку с применением моющих средств.

Как найти ближайшее бомбоубежище

В России создана целая сеть бомбоубежищ, в крупных городах их может быть несколько сотен. Однако публиковать в сети эти данные запрещено, так как информация о местонахождении этих объектов представляет государственную тайну. В сети существуют списки и карты бомбоубежищ, однако они могут быть неточными и неактуальными.

Самый верный способ — обратиться в местные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, которые есть в каждом районе. Обычно они находятся в районных управах. Здесь жителям могут дать список ближайших к их дому бомбоубежищ, а также проинструктировать на случай чрезвычайной ситуации. Однако полный список защитных сооружений здесь не выдадут.

Помимо этого, бомбоубежища часто есть в государственных и режимных учреждениях, в больницах и торговых центрах. При устройстве на работу сотрудник проходит инструктаж, в ходе которому ему рассказывают о ближайшем бомбоубежище (если оно есть).