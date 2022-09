Как британский посол в СССР угодил в «медовую ловушку» КГБ

Блестящая карьера

Таинственная Галя

В 2010 году британский журналист Джон Миллер, работавший в СССР одновременно с Харрисоном, издал книгу «All Them Cornfields and Ballet in teh Evenings» ("Все их кукурузные поля и балет по вечерам"). В ней он обобщает почти 40-летний опыт проживания и работы в Советском Союзе. На страницах своей книги Миллер в том числе упоминает про инцидент с горничной и даже раскрывает её настоящее имя – Галина Михайловна Иванова. Она действительно была не только агентом КГБ, но и сестрой советского дипломата и разведчика Евгения Иванова, который тоже был замешан в известном политическом скандале. Он организовывал интимные встречи британского военного министра Джона Профьюмо с 19-летней моделью Кристин Килер, и с её помощью узнавал многие секретные сведения. Дело Профьюмо стоило министру его должности и доброго имени. Любопытно, что в 2013 году материалы дела были засекречены еще на сто лет, поскольку содержат компроматы на королевскую семью.