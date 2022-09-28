"Голова лежала отдельно": что известно об эксгумации Гоголя

В 1931 году в Свято-Даниловом монастыре, близ которого был захоронен прах Гоголя, решили устроить колонию для малолетних преступников. Останки же писателя постановили перенести на Новодевичье кладбище. На церемонию перезахоронения собрались многие видные советские литераторы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Когда вскрыли гроб, оказалось, что голова покойного лежит отдельно от скелета. В расчлененном виде было принято хоронить покойников у некоторых языческих племен. В ХIХ же столетии данный ритуал могли совершить те, кто опасался мести колдуна: считалось, что душа не сможет вернуться в безголовое тело. По некоторым данным, Гоголь при жизни не только писал мистические повести, но и занимался магией и колдовством.

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По другой версии головы в гробу вообще не было. В 1988 году в газете «Советская Россия» были опубликованы отрывки из дневника бывшего члена Военно-революционного комитета в Москве, дипломата и писателя А.Я. Аросева, в которых говорилось: «На днях был у Вс. Иванова, Павленко, Н. Тихонова. Рассказывали, что отрыли прах Гоголя, Хомякова и Языкова. У Гоголя головы не нашли». Профессор Литературного института, писатель В.Г. Лидин, участвовавший во вскрытии могилы, также писал в своих воспоминаниях: «Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков…» В то же время другие очевидцы рассказывали, что голова была повернута набок.

Никакая официальная информация по поводу «аномалий» с гоголевскими останками не публиковалась. Утверждалось, что сведения засекретили по приказу Сталина.

По словам В. Лидина, допрошенные монахи Свято-Данилова монастыря поведали, что череп якобы забрал московский коллекционер Алексей Бахрушин, основатель Театрального музея, участвовавший в реставрации могилы писателя накануне столетия со дня его рождения, в 1909 году.

Как гласит предание, Бахрушин страстно захотел заполучить бесценный раритет для своего собрания театральных экспонатов. Он заплатил кому-то из могильщиков круглую сумму, и тот похитил для него голову Гоголя. По слухам, череп даже видели в Бахрушинском музее, где он лежал не то в кожаном медицинском саквояже для анатомических инструментов, не то увенчанный серебряным венком, в палисандровом ларце со стеклянным оконцем. Эту гипотезу подтверждал и Лидин, который в своих воспоминаниях сообщал, что в Музее Бахрушина хранятся три черепа - актера Михаила Щепкина, Николая Гоголя и неизвестного.