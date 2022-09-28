"Секретный колумбарий": что в 2013 году обнаружили в мавзолее Ленина

В 2013 году прямо над траурным залом Ленина было обнаружено неведомое прежде помещение, предназначенное для «дополнительных» захоронений.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Немногие успевают внимательно разглядеть внутренний интерьер Мавзолея: перед посетителем ленинской усыпальницы довольно быстро мелькают вход, вестибюль, траурный зал с саркофагом, а затем лестница к боковому выходу.

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Поэтому неудивительно, что лишь в 2013 году от комендатуры Мавзолея учёные впервые узнали о существовании особого помещения. К нему ведёт обитая медными листами дверь, скрытая в проёме рядом с гербом СССР. Скрытое от посторонних глаз пространство представляет собой небольшую комнату, похожую на узкий коридор. Её стены отделаны чёрным полированным лабрадоритом.

«С одной стороны в камне встроены четыре ниши. Они довольно большие, – описывает помещение корреспондент газеты «Московский Комсомолец» Ева Меркачева. – В каждую можно поместить от 36 до 56 урн в зависимости от их размера. Ни ваз для цветов, ни табличек с именами – вообще никакого траурного антуража нет. Из декора только светильники, которые будто специально светят так, что, кажется, ты в каком-то древнем склепе и сейчас увидишь призраков».

Хотя помещение официально никак не используется, в нём поддерживается порядок. По мнению историков, найденная комната – не что иное, как колумбарий вместимостью от 36 до 56 урн.

Теоретически дополнительное помещение в Мавзолее могли сделать во время ремонтов 1944 или 1974 годов, Но по мнению доктора исторических наук Сергея Девятова, оно существует со времён строительства нынешнего каменного мавзолея в 1929-1930 годах. Хотя в бумагах архитектора Алексея Щусева никаких упоминаний о колумбарии нет, восстановить логику его сооружения нетрудно.

Уже в 1924 году предполагалось, что мёртвый Ленин на Красной площади не будет «одинок».

«Склеп соорудить у Кремлёвской стены, на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции», – говорилось в постановлении ЦИК СССР за подписью Михаила Калинина.

Но раз поблизости от Ленина захоронены его соратники, то почему бы им не упокоиться и в самом склепе? Теоретически, первыми претендентами на такую честь были родственники вождя – его вдова Надежда Крупская, а также братья и сёстры (Анна, Мария, Дмитрий Ульяновы).

В колумбарий мог быть помещён прах видных деятелей СССР и мирового коммунистического движения – всех тех, кто упокоился в почётном некрополе у Кремлёвской стены. Наконец, в случае необходимости в помещение могли перенести прах... самого Ильича. По крайней мере, слухи об этом ходили в 1930 году.

«Назначенные большевиками особые эксперты признали, что дальше сохранять труп Ленина нельзя, – уверяла эмигрантская газета «Возрождение». – Эксперты со своей стороны предлагают сжечь труп Ленина и поместить урну с прахом в мавзолее».