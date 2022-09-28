Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
13 минут назад

Британский король Карл III выбрал себе логотип

Sostav.ru

Британский король Карл III выбрал себе монограмму, которая будет использоваться на общественных зданиях и униформе, а также в королевской переписке, пишет издание dezeen.

Британский король Карл III выбрал себе логотип
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Королевский логотип представляет собой вертикальное переплетение букв C (первая буква имени монарха Charles) и R (первая буква латинского слова rex — король. В петлю буквы R вписана латинская цифра III. Переплетение букв украшает сверху корона Тюдоров. В шотландской версии использована историческая корона правителя Шотландии.

Карл III лично выбрал дизайн из нескольких вариантов, разработанных специалистами Геральдической палаты Великобритании. Лого является личной собственностью короля.

Монограмма его предшественницы, королевы Елизаветы II, состояла также из первой буквы имени и буквы R, между которыми стояла латинская цифра II. Королевский вензель монархини был увенчан короной Святого Эдуарда.

Истории,Елизавета II,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители