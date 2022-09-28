Британский король Карл III выбрал себе логотип

Британский король Карл III выбрал себе монограмму, которая будет использоваться на общественных зданиях и униформе, а также в королевской переписке, пишет издание dezeen.
Королевский логотип представляет собой вертикальное переплетение букв C (первая буква имени монарха Charles) и R (первая буква латинского слова rex — король. В петлю буквы R вписана латинская цифра III. Переплетение букв украшает сверху корона Тюдоров. В шотландской версии использована историческая корона правителя Шотландии.
Карл III лично выбрал дизайн из нескольких вариантов, разработанных специалистами Геральдической палаты Великобритании. Лого является личной собственностью короля.
Монограмма его предшественницы, королевы Елизаветы II, состояла также из первой буквы имени и буквы R, между которыми стояла латинская цифра II. Королевский вензель монархини был увенчан короной Святого Эдуарда.