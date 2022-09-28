Британский король Карл III выбрал себе логотип

Британский король Карл III выбрал себе монограмму, которая будет использоваться на общественных зданиях и униформе, а также в королевской переписке, пишет издание dezeen.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Королевский логотип представляет собой вертикальное переплетение букв C (первая буква имени монарха Charles) и R (первая буква латинского слова rex — король. В петлю буквы R вписана латинская цифра III. Переплетение букв украшает сверху корона Тюдоров. В шотландской версии использована историческая корона правителя Шотландии.

Карл III лично выбрал дизайн из нескольких вариантов, разработанных специалистами Геральдической палаты Великобритании. Лого является личной собственностью короля.