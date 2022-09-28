Кем был настоящий Джеймс Бонд

Экранного Джеймса Бонда, кажется, знают абсолютно все, но мало, кто догадывается, что человек с таким именем существовал на самом деле. Что о нем известно, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Не время умирать" Кадр из фильма "Не время умирать"

Во время написания книг о «бондиане» и в частности при работе над персонажем британский писатель Ян Флеминг искал звучное имя для своего героя. В то время на глаза ему попалась книга орнитолога Джеймса Бонда. Писатель посчитал это имя идеально подходящим для агента 007, потому что оно ему показалось настолько обычным, насколько это возможно, и надеялся, что проблем с заимствованием не будет.

Орнитолог действительно мало переживал по поводу того, что его имя одолжили для книжного героя, а вот жена Бонда была в ярости. Она написала Флемингу гневное письмо, обвинив писателя в краже имени. Ян не растерялся и в ответном письме предложил Бонду использовать его собственное имя для любых целей. Например, он не возражал, чтобы орнитолог назвал в честь него какой-нибудь «ужасный новый вид птиц».