Британка не стала отменять свадьбу, узнав, что ее бросил жених

Британка устроила себе свадьбу без мужа, пишет LADBible. Женщина рассталась с женихом перед бракосочетанием, но решила, что не хочет отменять запланированное мероприятие.

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27-летняя Кейли Стед практически перед самой свадьбой рассталась с женихом. Из-за того, что уже все было оплачено, включая услуги фотографа и банкет в ресторане, британка решила не отменять торжество и пришла туда одна в свадебном платье.

«Мы пытались связаться с ним [c женихом], но не получили ответа», — рассказала Кейли.

Несмотря на поступок бывшего бойфренда, Стед старалась не унывать и танцевала с гостями, стараясь перевести ситуацию в шутку. Друзья невесты даже организовали для нее сбор средств на несостоявшийся медовый месяц.

«Я потратила все свои деньги и с нетерпением ждала угощения, танцев с отцом, веселья со своей семьей. Почему бы и нет?», — подытожила британка.