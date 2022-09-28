Часы Судного дня: зачем нужны и что показывают

Многие слышали выражение «часы Судного дня», причем большинство людей полагает, что они как-то связаны с холодной войной. Однако это не совсем так. «Рамблер» рассказывает, как были созданы часы Судного дня, кто переводит стрелки и что означает время, которое они показывают.

Кто придумал часы Судного дня

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Это не вещь, а проект, который придумали сотрудники издания «Бюллетень ученых-атомщиков», который выпускает Чикагский университет. Проект был запущен в 1947 году, чтобы привлечь внимание людей к проблеме ядерного вооружения. Символические часы показывают, сколько минут осталось до полуночи, причем под полночью в данном случае понимается — катастрофа, угрожающая существованию человечества на земле. Чем меньше остается времени, тем сильнее угроза. Изображение часов регулярно выходило на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков».

Кто переводит стрелки часов Судного дня

До 1973 года решение о том, какое время будут показывать часы, принимал редактор «Бюллетеня ученых-атомщиков» — Юджин Рабинович. Конечно же не в одиночку, он много общался со специалистами — учеными и политиками, которые так или иначе помогали ему оценить риски. Кстати, Юджин Рабинович был лидером международного движения за разоружение. После его смерти при издании был создан Совет по науке и безопасности, куда вошли 18 экспертов с опытом в различных областях, от ядерной физики и военной истории до политики и международных отношений. Члены Совета собираются дважды в год, чтобы обсудить, что происходит в мире и насколько происходящие события ставят под угрозу его существование.

Что еще влияет на положение стрелок часов Судного дня

С 2007 года было принято решение учитывать не только количество ядерного оружия в мире, но и другие факторы угрожающие жизни на земле. А именно:

Глобальное изменение климата,

Опасные технологии (например, проблемы био- и кибербезопасности).

Эксперты учитывают все факторы и только после этого принимают решение, какое время выставить на символических часах. С 2017 года часы Судного дня стали показывать не только минуты, но и секунды.

Сколько времени до Судного дня

Если верить часам Судного дня, мир еще никогда не был так близок к катастрофе — осталось всего 100 секунд. Это время было установлено в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса. Со временем вирус, вызывающий болезнь мутировал, врачи научились справляться с заболеванием, появились вакцины, но эксперты Совета по науке и безопасности не торопятся переводить стрелки.

Часы Судного дня все еще показывают угрожающее время — 23:58:20. Связано это прежде всего с тем, что серьезно обострилось положение на Украине. Стороны все еще далеки от мирных переговоров и каждый день обсуждается вероятность применения ядерного оружия.

Какое еще время показывали часы Судного дня

1947 — 23:53

Впервые стрелки часов Судного дня были установлены на 23:53 и показывали семь минут до полуночи.

1949 — 23:57

Стрелки перевели на 4 минуты вперед, когда СССР испытал первую ядерную бомбу.

1953 — 23:58

Ситуация осложнилась — СССР и США испытали термоядерные бомбы.

1963 — 23:48

Времени стало больше, так как СССР и США подписали договора о запрещении испытаний ядерного оружия.

1968 — 23:53

Новый откат из-за конфликта во Вьетнами и начала войн на Ближнем востоке. Ядерное оружие появляется у Китая и Франции.

1969 — 23:50

Стрелки откатились на три минуты, когда в США ратифицировали договор о нераспространении ядерного оружия.

1972 — 23:48

Новое потепление в холодной войне — США и СССР подписали договор ОСВ-1 и ограничения ПРО.

1974 — 23:51

Появилось ядерное оружие в Индии.

1981 — 23:56

Гонка вооружений продолжается, продолжаются войны в Афганистане, Южной Африке.

1984 — 23:57

Рональд Рейган продолжает проводить политику, обостряющую отношения с СССР.

1988 — 23:54

Наступает разрядка, когда СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

1990 — 23:50

Падает Берлинская стена, по Восточной Европе прокатывается серия «бархатных революций».

1991 — 23:43

Стрелки часов Судного дня еще никогда не показывали такое время — 17 минут до полуночи. СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения, холодная война завершилась.

1998 — 23:51

Индия и Пакистан испытывают ядерное оружие.

2002 — 23:53

США планируют развернуть национальную противоракетную оборону.

2007 — 23:55

Развиваются ядерные программы в КНДР и Иране, глобальное изменение климата.

2015 — 23:57

Россия и США занимаются модернизацией ядерных вооружений. Продолжается ухудшение климатических условий.

2017 — 23:57:30

Дональд Трамп заявляет о ядерном оружии и отрицает климатические изменения.

2018 — 23:58

Растет напряженность в мире, Северная Корея продолжает испытания ядерного оружия.

2020 — 23:58:20