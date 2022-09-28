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45 минут назад

Как увидеть тень Земли

Катя Кобышева

Все предметы отбрасывают тень, и наша планета тоже. Но увидеть ее можно только в определенный момент. "Рамблер" рассказывает, как увидеть тень Земли и когда это моно сделать.

Как увидеть тень Земли
Фото: Brocken Inaglory/commons.wikimedia.orgBrocken Inaglory/commons.wikimedia.org

Наблюдать тень Земли можно дважды в сутки — утром на рассвете, пока солнце еще не взошло над горизонтом, и вечером на закате, когда солнце только что село. Чем ближе к экватору, тем меньше времени на то, чтобы увидеть это явление. А вот жители северных широт могут наслаждаться сумерками значительно дольше и наблюдать тень Земли, если повезет с погодой.

Важно, чтобы в этот момент небо было безоблачным. Лучше всего тень Земли видно с высоты.

Что происходит

Когда солнце еще не появилось над поверхностью Земли или только что скрылось, мы можем наблюдать его лучи, которые подсвечивают атмосферу, окрашивая ее в розовые тона. Эта полоска розово-оранжевого цвета располагается на высоте 10-20 градусов над горизонтом и называется Поясом Венеры. Ее видно в любой точке земного шара, но только в ясную погоду.

Над Поясом Венеры мы видим еще голубое небо, а под ним полоску пепельно-голубого цвета, которая постепенно становится темнее и поднимается все выше. Это и есть тень, которую Земля отбрасывает на атмосферу. Когда тень заполнит собой все небо, мы сможем увидеть звезды, а солнце к этому моменту будет на шесть градусов ниже горизонта.

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