Кто такие масоны и почему их все боятся

Первые масонские общества стали образовываться в XVI–XVII веках, сначала их участниками становились члены строительных гильдий, а затем и другие образованные люди. Официальной датой считается 1717 год, когда была основана Великая ложа в Лондоне. "Рамблер" рассказывает, кто может стать масоном и почему их принято демонизировать.

Опасная секта

Католические священники обвиняли масонов в ереси и в том, что они поклоняются сатане. На самом же деле масоны считают себя последователями библейских строителей, которые возвели храм Соломона в Иерусалиме. В переводе с французского franc maçon означает вольный каменщик. И вся философия выстроена вкруг этого.

Странные символы

Всевидящее око и другие символы кажутся непонятными, а потому и пугающими. В качестве доказательства часто приводят изображение всевидящего ока на долларовой банкноте, но на самом деле этот символ отражает тройственную природу бога. Масоны могут исповедовать любую религию, но все они признают единую божественную сущность — Великого Архитектора Вселенной.

Таинственные обряды

Чтобы стать масоном, нужно пройти обряд инициации. Но никаких кровавых жертв при этом приносить не нужно, все происходит в виде собеседования, в ходе которого человек раскрывает свое мировоззрение. На глаза кандидату надевают глаза, чтобы он не знал, кто задает вопрос, и сосредоточился на сути ответа.

Мировой заговор