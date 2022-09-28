Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Кто такие масоны и почему их все боятся

Катя Кобышева

Первые масонские общества стали образовываться в XVI–XVII веках, сначала их участниками становились члены строительных гильдий, а затем и другие образованные люди. Официальной датой считается 1717 год, когда была основана Великая ложа в Лондоне. "Рамблер" рассказывает, кто может стать масоном и почему их принято демонизировать.

Кто такие масоны и почему их все боятся
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Опасная секта

Католические священники обвиняли масонов в ереси и в том, что они поклоняются сатане. На самом же деле масоны считают себя последователями библейских строителей, которые возвели храм Соломона в Иерусалиме. В переводе с французского franc maçon означает вольный каменщик. И вся философия выстроена вкруг этого.

Странные символы

Всевидящее око и другие символы кажутся непонятными, а потому и пугающими. В качестве доказательства часто приводят изображение всевидящего ока на долларовой банкноте, но на самом деле этот символ отражает тройственную природу бога. Масоны могут исповедовать любую религию, но все они признают единую божественную сущность — Великого Архитектора Вселенной.

Таинственные обряды

Чтобы стать масоном, нужно пройти обряд инициации. Но никаких кровавых жертв при этом приносить не нужно, все происходит в виде собеседования, в ходе которого человек раскрывает свое мировоззрение. На глаза кандидату надевают глаза, чтобы он не знал, кто задает вопрос, и сосредоточился на сути ответа.

Мировой заговор

Одна из популярнейших теорий мирового заговора состоит в том, что миром правят масоны. В нее можно верить, если не знать, что масонские ложи слабо связаны между собой и уж тем более не имеют единого центра управления. Главная цель масонов — меняться самим и менять мир к лучшему. Если бы они действительно управляли миром, в нем вряд ли были бы войны. В каждой стране своя великая ложа, а иногда и несколько. При этом не все они соблюдают общие принципы, так в некоторые ложи принимают женщин и атеистов.

Истории,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители