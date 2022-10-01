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1 час назад

Какие животные могут искать взрывчатку

Катя Кобышева

Когда мы говорим о поиске взрывчатке, просто не можем не представить кинолога с собакой. Действительно служебные собаки отлично справляются с поиском и взрывчатых, и других опасных для жизни человека веществ. Но на самом деле не только собаки обладают такими великолепными способностями. "Рамблер" рассказывает о животных, которые могут искать взрывчатку.

Какие животные могут искать взрывчатку
Фото: Кадр из фильма «Отчаянный»Кадр из фильма «Отчаянный»

Проверить их на практике пока не получилось, а возможно, не получится никогда и тому есть причины. Тем не менее французский эксперт Кристоф Ноден, криминолог и эксперт по авиационной безопасности, считает, что справиться с поиском взрывчатки вполне могут крысы и пчелы.

Крысы

Крысы невероятно умные животные и хорошо поддаются дрессировке. Если крысу заинтересовать, она будет способна на разные чудеса. Хотя на самом деле чудес никаких нет, у этих животных прекрасно развит интеллект. Главное препятствие в том, что ни один человек не согласится на то, чтобы его вещи обыскивала крыса. Правозащитники немедленно выступят против такого новшества.

Пчелы

Пчелы могут реагировать на взрывчатку, а специалисты по из поведению могут делать вывод о том, что взрывчатые вещества где-то поблизости. Если пчелу в стеклянной банке понести к пакету со взрывчатыми веществами, она начинает демонстрировать беспокойное поведение. А некоторые и вовсе могут умереть. Против этого выступят зоозащитники. Тем более что популяция пчел и без того сокращается в мире. А значит им нужно всячески помогать, а не приносить в жертву.

В ближайшем времени вряд ли какое-то животное или насекомое сможет заменить собаку. Задача людей — создавать оптимальные условия, следить за тем, чтобы они достаточно отдыхали, хорошо ели и были в хорошем настроении.

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