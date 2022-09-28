Невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне и удивила жениха

В английском городе Веднсбери, графство Уэст-Мидлендс, невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне и удивила гостей. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В субботу, 24 сентября, 23-летняя Алиша Брайерли вместе с матерью и подружками невесты отправилась на свою свадьбу. Женщины ехали в лимузине, который неожиданно сломался на полпути. В тот момент до начала церемонии оставалось 50 минут. Невеста начала волноваться и плакать, поскольку боялась опоздать и подвести жениха и гостей.

Подруга Брайерли Сара-Джейн сразу же решила действовать. Она осмотрелась и поняла, что машина сломалась недалеко от стадиона, где в тот день был футбольный матч. Женщина увидела полицейским фургон и подбежала к нему. Она рассказала сотрудникам полиции, что произошло, и попросила подвезти их с невестой до церкви.

«Полицейские были великолепны. Они настояли на том, чтобы помочь. Это не совсем тот лимузин, который я планировала, но кто еще может сказать, что добирался на свою свадьбу таким образом», — вспоминает Брайерли.

В итоге невесте удалось успеть вовремя. Жениха и гостей очень удивило то, что она прибыла на столь необычном транспорте.