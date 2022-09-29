День в истории: у станций метро появилось имя, а Рокфеллер стал миллиардером

Чем примечательна дата 29 сентября?

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Сегодня, 29 сентября, в мире — Всемирный день сердца, в России — День отоларинголога. 29 сентября по Белградскому мирному договору Россия получила от Турции Азов и Очаков, в Петербурге торжественно открыли регулярное трамвайное движение, Джон Рокфеллер стал первым в мире миллиардером, в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. Родились музыкант Дельфин (Андрей Лысиков), писатель Мигель де Сервантес, командующий британским флотом Горацио Нельсон, актер Халил Абжалилов, художник Исмай Шамсутдинов. Умерли писатель Эмиль Золя, живописец Илья Репин, изобретатель Рудольф Дизель, кинорежиссер Татьяна Лиознова. Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале "Реального времени".

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Лучший Ходжа Насреддин

29 сентября 1896 года в селе Мустафино (ныне — Шарлыкский район Оренбургской области) родился актер Халил Абжалилов. В 1916 году вступил в татарскую драматическую труппу "Ширкат" в Оренбурге, через три года стал одним из основателей "Восточного театра", после организовал фронтовую труппу в Гражданскую войну, открывал узбекские театры в Ташкенте, Бухаре и Хиве, работал в Астраханском татарском драматическом театре, снимался на кинофабрике "Шарк Юлдузи" треста "Узбекгоскино". C 1928-го — актер татарского театра в Казани. Главной его ролью считается Ходжа Насреддин по одноименной пьесе Наки Исанбета.

29 сентября 1910 года в городе Серове Свердловской области родился композитор Исмай Шамсутдинов. Окончив Казанское музыкальное училище, ушел на фронт, в 1952 году получил диплом консерватории по классу композиции. Работал на Татарском радио музыкальным редактором и звукорежиссером. Среди его композиций — песня "Колыбельная" (стихи Мусы Джалиля), "Мать — слово гордое" (Хади Такташ), "Асия" (Ахмед Файзи) и другие.

29 сентября 1971 года в Казани открылся первый съезд художников Татарской АССР, в составе которого было 50 членов Союза художников СССР. Председателем правления был избран Харис Якупов.

29 сентября 1998 года мэр Казани Камиль Исхаков принял предложения Комиссии по топонимике при администрации города о наименовании станций пускового комплекса первой линии метрополитена: "Кремлевская — Кремль", "площадь Тукая — Тукай мәйданы", "Суконная слобода — Сукно бистәсе", "Аметьево — Әмәт".

29 сентября 2021 года "Реальное время" писало, что со смены арбитражного управляющего стартовал в суде "новый сезон" дела о банкротстве ООО "МЭЛТ" — одной из крупнейших в Татарстане компаний по торговле компьютерной техникой. По жалобе совладельца компании Альмира Ханеева суд признал неправомерными действия арбитражного управляющего Марата Сулейманова и отстранил его от обязанностей, утвердив нового конкурсника — Кристину Домничеву. Тем временем всю сумму требований кредиторов ООО "МЭЛТ" уже погасило частное лицо — Рашида Ханеева.

Турция и Россия договорились

29 сентября 1739 года Россия и Османская империя заключили Белградский мирный договор. Так завершилась русско-турецкая война 1735—1739 годов. Россия вернула себе Азов, обязуясь при этом не вооружать его и убрать укрепления, а также получила право построить крепость на острове Черкас на Дону. Турция получила такое право в устье Кубани. Нейтральным барьером стали Большая и Малая Кабарда. Россия теперь не могла держать флот на Азовском и Черном морях. Только турецкие корабли могли вести торговлю на Черном море. Условия договора были аннулированы Кючук-Кайнарджийским миром 1774 года.

29 сентября 1907 года в Санкт-Петербурге открыли трамвайное движение. Первый трамвай английской фирмы "Бреш" от Адмиралтейства по Конногвардейскому бульвару через Благовещенский мост до пересечения 8-й линии с Большим проспектом Васильевского острова провел инженер Генрих Графтио. После трамваи стали делать и на российских Коломенском и Мытищинском заводах.

А сколько зарабатываете?

29 сентября 1650 года купец Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство — "Бюро ухаживаний и встреч". В анкете указывался размер состояния, недвижимость и способ получения дохода. Эту информацию суд расценил как посягательство на тайну личной жизни, поэтому агентство вскоре закрылось.