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27 минут назад

Почему в день Ефимии нельзя ловить и есть рыбу

Крестьянская жизньиещё 1

29 сентября православные христиане вспоминают святую Евфимию Всехвальную, а народный календарь содержит ряд предписаний и примет, связанных с этим днем.

Почему в день Ефимии нельзя ловить и есть рыбу
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Если 29 сентября вечером планируется топить или посещать баню, то следует соблюдать определенные запреты. Если в парную зайдут сразу 4 человека, то возможна ссора. Нельзя также париться чужим веником – это может привести к болезни. Если же целоваться в бане, то можно ждать скорую разлуку.

День Ефимии – не лучшее время для каких-либо начинаний. Запускать новые проекты, приступать к делам не стоит, потому что это обернется потерями и большими сложностями.

Наши предки старались не ловить и не употреблять в пищу рыбу в этот день. Считается, что это сулит плохие новости, раскрытие какой-то страшной тайны.

Запрещается стричь ногти, делать маникюр и педикюр – это верная примета грядущей болезни.

Если 29 сентября за окном тепло и сухо, то зима будет поздней и мягкой. Если же гремит гром, то зима будет малоснежной.

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