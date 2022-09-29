Британка продает эротические фото на OnlyFans, чтобы спасти бизнес

В Великобритании владелица пивного паба пытается спасти свой бизнес, продавая свои эротические снимки на OnlyFans. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Местная жительница открыла заведение восемь лет назад. В последнее время паб работает в минус и находится на грани закрытия. Владелица бара, чтобы продолжить поддерживать бизнес, создала аккаунт на OnlyFans и выставила на продажу свои эротические фото.

По словам британки, в ее занятиях объединилось все, что мужчины любят больше всего — пиво и эротика. За месячную подписку на свои снимки она предлагает платить 12 фунтов стерлингов (750 рублей).