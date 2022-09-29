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1 час назад

Британка продает свои эротические фото на OnlyFans, чтобы спасти бизнес

Газета.Ruиещё 1

В Великобритании владелица пивного паба пытается спасти свой бизнес, продавая свои эротические снимки на OnlyFans. Об этом сообщает New York Post.

Британка продает эротические фото на OnlyFans, чтобы спасти бизнес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Местная жительница открыла заведение восемь лет назад. В последнее время паб работает в минус и находится на грани закрытия. Владелица бара, чтобы продолжить поддерживать бизнес, создала аккаунт на OnlyFans и выставила на продажу свои эротические фото.

По словам британки, в ее занятиях объединилось все, что мужчины любят больше всего — пиво и эротика. За месячную подписку на свои снимки она предлагает платить 12 фунтов стерлингов (750 рублей).

«Ваша подписка может помочь выжить моему пабу», — написала она в своем аккаунте на OnlyFans.

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