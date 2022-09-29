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3 часа назад

Что нельзя делать в день Птичьей косточки 29 сентября

Стелла Шмель

29 сентября православные люди отмечают сразу два праздника: день великомученицы Людмилы, чешской княгини, и Евфимии Всехвальной, пострадавших за веру. В народе же издавна эта дата носит название Птичья косточка. Почему люди так прозвали этот день, что нельзя делать в эту дату и на какие приметы обратить внимание, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать в день Птичьей косточки 29 сентября
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 29 сентября

  • Браться за новые дела и отправляться в путешествия. Считалось, что они не принесут успеха.
  • Не следует переезжать или менять работу в этот день: хорошего в будущем ни переезд, ни новая должность не сулят.
  • Ловить рыбу, в противном случае в будущем с близкими случатся неприятности. Есть рыбу в этот день, кстати, тоже не стоит.
  • Надевать несвежую одежду, иначе станете объектом не слишком хороших слухов.
  • Завидовать и говорить плохо об окружающих: привлечете к себе беду.
  • Носить нательный деревянный крестик: случится что-то плохое.
  • Маникюр и педикюр в этот день лучше не делать.

Что надо делать 22 сентября

  • Есть блюда, приготовленные из мяса птицы: считалось, что это привлечет удачу в финансовых делах и здоровье.
  • Квасить капусту, делать заготовки на зиму: год будет сытным и спокойным.
  • Париться в бане (в современном мире можно принять горячую ванну): считалось, что тогда целый год никакая болезнь будет не страшна.
  • Убирать в доме: порядок будет и в жизни.

Народные приметы 22 сентября

  • Если в день Птичьей косточки на улице сухо и тепло, значит осень будет долгой.
  • О том же говорят и пожелтевшие, но не опавшие листья деревьев: зима придет поздно.
  • Гром в этот день предвещает снежную зиму.
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