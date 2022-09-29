Что нельзя делать в день Птичьей косточки 29 сентября

29 сентября православные люди отмечают сразу два праздника: день великомученицы Людмилы, чешской княгини, и Евфимии Всехвальной, пострадавших за веру. В народе же издавна эта дата носит название Птичья косточка. Почему люди так прозвали этот день, что нельзя делать в эту дату и на какие приметы обратить внимание, читайте в материале «Рамблера».