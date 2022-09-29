Как спастись во время ядерного удара: укрытия, аптечка, первая помощь

Главы крупнейших мировых держав в последнее время стали все активнее упоминать ядерную угрозу. Рассказываем, как подготовиться к ЧС, где можно спастись во время ядерного удара и как оказывать первую помощь.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Ядерный удар: вспышки, ударная волна и радиоактивный пепел

Видео дня

Мощность ядерного оружия на порядок превышает мощность обычной бомбы. При этом разрушения доносятся волнами. Самые критичные разрушения – в эпицентре взрыва и нескольких километрах от него.

Первой наблюдатели заметят световую волну. В непосредственной близости от нее можно получить серьезные ожоги кожи и поражение глаз. Она же вызывает пожары.

Через несколько секунд или меньше доходит взрывная волна. Именно она разрушает здания, выбивает стекла и ломает деревья.

Наконец, через несколько минут на землю начинают опадать поднятые взрывом пыль, песок и мусор. Все эти частицы радиоактивны. Ветром их может разносить далеко за пределы эпицентра взрыва.

Все описанное выше происходит за секунды или минуты – в зависимости от того, как далеко человек находится от эпицентра взрыва. Именно поэтому важно понимать, как действовать с самого начала.

Ядерный удар

Как помогут власти в первые часы ядерного удара

Эвакуируют вас в убежища и защитные сооружения.

Вывезут из крупных городов в поселки и отдаленные зоны, где будут укрытия.

Выдадут средства индивидуальной защиты.

Как спасаться самому

На улице

Нужно сразу лечь на землю лицом вниз, а руки спрятать под тело. Голову и вообще любые открытые участки тела постарайтесь прикрыть одеждой, чтобы не получить ожоги. Глаза также нужно держать закрытыми.

Если на земле будет углубление или дорожный кювет, яма, насыпь, небольшая каменная ограда, холм, лучше укрыться там. Так называемые складки местности могут немного ослабить проникающую радиацию. А вот укрываться у стен зданий или сооружений спасатели не советуют – строения могут обрушиться.

В машине

Если вы в момент взрыва находитесь в автомобиле, его нужно заглушить и поставить на ручник, стекла придется поднять, все люки закрыть. Если бежать из автомобиля некуда и некогда, следует опуститься как можно ниже окон и максимально зыкрыться.

Если рядом укрытие

Укрытие – неразрушенное – должно быть в нескольких шагах от вас. В качестве укрытий, кроме известных всем метро, подвалов и тоннелей, подойдут и здания. Однако нужно понимать, что различные здания и помещения защищают от радиации по-разному. Вот что об этом говорит МЧС:

помещения первого этажа деревянных зданий ослабляют проникающую радиацию всего в 2–3 раза;

помещения первого этажа каменных зданий – в 10 раз;

помещения верхних этажей (кроме последних) в многоэтажных зданиях – в 50 раз;

средняя часть подвала многоэтажного каменного здания – в 500–1000 раз.

В квартире

В первую очередь нужно наглухо закрыть все окна и двери. В первые минуты лучше вовсе отойти от окон и при возможности перекрыть оконный проем чем-нибудь тяжелым и плотным, например, столешницей.

Также придется заделывать щели в оконных проемах и дверных коробках, трещины, дымоходы и другие отверстия. Это необходимо, чтобы через них после удара не проникла радиоактивная пыль. На помощь придут шпаклевка, липкая полимерная лента, прокладки из резины, поролона и любых других материалов.

Что должно быть дома и в «тревожном чемоданчике»

Документы и деньги. Паспорта, полисы, страховки и прочие важные бумаги либо их копии. Запас наличных денег.

Продукты и предметы для готовки. Это все крупы, хлопья, мюсли, снеки, различные виды консервов. Также понадобится большой запас питьевой воды в бутылках. Набор спичек, зажигалки, фильтры для воды, консервный нож.

Аптечка. Обезболивающие, противодиарейные, антигистаминные препараты, антибиотики. Также нужны бинты, жгуты, вата, марля, пластыри, перекись, йод и зеленка. В запасе должны быть и индивидуальные лекарства и средства, например, рецептурные препараты, инсулин, набор линз и растворы.

Детский набор. Если у вас есть дети, для них тоже должен быть необходимый запас лекарств, продуктов, одежды, подходящих им по возрасту и потребностям. Документы на детей и ксерокопии также должны быть в чемоданчике.

Средства индивидуальной защиты. Маски и респираторы с высоким фактором защиты. Набор средств дезинфекции. Влажные салфетки.

Техника. Радиоприемник и фонари на батарейках. Сами батарейки – разные и в большом количестве. Внешние аккумуляторы. Мобильный телефон с зарядным устройством.

Одежда. Комплекты необходимой одежды, обуви и белья по сезону. Спальные мешки и теплые одеяла.

Аптечка ЧС

Первая помощь при ядерном ударе

Медицинская помощь в случае ЧС такого масштаба может понадобиться как вам, так и окружающим. Спасатели советуют держать в голове порядок действий при ожогах, кровотечениях, переломах, остановке дыхания.

Раны и ожоги

Наложите повязку, чтобы предотвратить загрязнение ран. Для этого подойдут бинты, салфетки, куски материи, одежды и белья, в идеале чистые.

Наложите жгут или закрученную ткань, если у пострадавшего сильное кровотечение. Сперва сильно прижмите артерию к кости выше раны. Затем, не отнимая пальцы, подложите мягкую подкладку, а уже на нее сам жгут или закрутку. Держать жгут можно не более 2 часов.

Переломы и вывихи

Обеспечьте неподвижность пострадавшего, если подозреваете перелом.

Наложите шину на поврежденную конечность. В полевых условиях для этого подойдут палки, куски фанеры, небольшие доски. Шина должна захватывать суставы выше и ниже места перелома. Между шиной и голым телом должны быть мягкая прокладка – из ваты, ткани и даже листьев.

Обмороки и остановка дыхания

Сделайте искусственное дыхание рот в рот. Активно вдыхайте воздух в легкие пострадавшего. Выдох, наоборот, должен быть пассивным.