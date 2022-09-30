Как бесследно исчезло судно «Циклоп» и его экипаж

Американское судно "Циклоп", построенное для ВМС США за несколько лет до начала Первой мировой войны, считается самой крупной жертвой Бермудского треугольника. Подробнее о трагедии бесследно исчезнувшего судна – в материале "Рамблера".

Фото: United States Naval History and Heritage Command United States Naval History and Heritage Command

16 февраля 1918 года "Циклоп" отправился в путь от берегов Рио-де-Жанейро. 6 марта в района Барбадоса поступило последнее сообщение о судне, но с тех пор корабль больше никто не видел. На борту "Циклопа" находилось 306 пассажиров, а также члены экипажа. Судно имело длину 180 метров и считалось одним из крупнейших в составе ВМФ США.

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СМИ узнали о случившемся лишь в середине апреля, после чего эксперты начали выдвигать свои теории о том, что произошло на самом деле. Одни предположили, что судно потопила немецкая подводная лодка, но Германия опровергла эту версию. Другая версия гласила – экипаж корабля взбунтовался, захватил судно и отвел его в пункт, расположенный в стороне от главных морских путей. При этом, если верить самой распространенной версии, "Циклоп" затонул в результате неожиданного шторма.

В 1956 году появилось сообщение о том, что очевидцы якобы видели, как "перед самой пасхой" в 1918-м корабль взорвался во Флоридском проливе. Однако у экспертов сразу возникли вопросы – почему очевидцы молчали столько лет и почему "Циклоп" оказался так далеко от порта назначения?

Вместе с тем существовали и фантастические версии. Так, одно авторитетное издание написало, что "Циклоп" исчез из-за того, что из морской пучины вынырнул гигантский кальмар, из-за которого потонул корабль.

Вдобавок к этому, в море неподалеку от Галвестона нашли бутылку с запиской, в которой сообщалось, что "Циклоп" торпедировали в 1000 миль к востоку от Ньюфаундленда. Но и эта история оказалась мистификацией.