Какую пользу чума принесла человечеству

Чума считается одной из самых смертоносных болезней за всю историю человечества. По некоторым данным, этот тяжелый недуг унес жизни более 100 миллионов человек. Эпидемия "черной смерти", занесенной из Восточного Китая, распространилась сначала по Центральной Азии, а затем добралась до Ближнего Востока, Египта и Европы.

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Эпидемия чумы оставила огромный след в истории, но некоторые также убеждены в том, что "черная смерть" принесла человечеству пользу. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Некоторые историки придерживаются мнения, что чума не была абсолютным злом для человечества. Эксперты считают, что в конечном счете эпидемия поспособствовала развитию человеческой цивилизации – ведь в какой-то степени благодаря "черной смерти" началась эпоха Ренессанса.

Пережив тяжелые потрясения, спровоцированные чудовищной болезнью, люди стали больше размышлять о своей земной жизни и удовольствиях, которые она может дать. А вот духовность и переживания о загробной жизни отошли на второй план.

По мнению специалистов, именно благодаря тому, что религиозная мораль ослабла, в эпоху Ренессанса появились легендарные произведения искусства, а культура вышла на новый уровень. Историки уверены, если бы Микеланджело изваял голого Давида в XIII веке, у него были бы серьезные неприятности.