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1 час назад

Какую пользу чума принесла человечеству

Мира Маркина

Чума считается одной из самых смертоносных болезней за всю историю человечества. По некоторым данным, этот тяжелый недуг унес жизни более 100 миллионов человек. Эпидемия "черной смерти", занесенной из Восточного Китая, распространилась сначала по Центральной Азии, а затем добралась до Ближнего Востока, Египта и Европы.

Какую пользу чума принесла человечеству
Фото: unsplashunsplash

Эпидемия чумы оставила огромный след в истории, но некоторые также убеждены в том, что "черная смерть" принесла человечеству пользу. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Некоторые историки придерживаются мнения, что чума не была абсолютным злом для человечества. Эксперты считают, что в конечном счете эпидемия поспособствовала развитию человеческой цивилизации – ведь в какой-то степени благодаря "черной смерти" началась эпоха Ренессанса.

Пережив тяжелые потрясения, спровоцированные чудовищной болезнью, люди стали больше размышлять о своей земной жизни и удовольствиях, которые она может дать. А вот духовность и переживания о загробной жизни отошли на второй план.

По мнению специалистов, именно благодаря тому, что религиозная мораль ослабла, в эпоху Ренессанса появились легендарные произведения искусства, а культура вышла на новый уровень. Историки уверены, если бы Микеланджело изваял голого Давида в XIII веке, у него были бы серьезные неприятности.

Но и это еще не все. Люди были так обеспокоены поиском лекарства от чумы, что даже когда эпидемия пошла на спад, они продолжили заниматься химией и биологией. И эта работа дала свои плоды: люди изобрели новые виды пороха и медикаментов, дистилляционные аппараты, ловушки для крыс, хронометры и не только.

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