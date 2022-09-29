Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Россиянин поймал судака-гиганта: фото

Мария Иглина

Житель Перми Егор Свережев в Оханском районе поймал огромного судака. Снимками своего улова мужчина поделился в сообществе ВКонтакте "Банда РПК Рыбалка в Пермском крае".

Россиянин поймал судака-гиганта: фото
Фото: unsplash.comunsplash.com

"С утра все печально, пара щучек по 1,5 [килограмма] и один судачок около кило. Ветер, волна, мокрые сапоги. И вот, перед отъездом домой, решили пройти по излюбленному месту и бам! Зацеп, а нет. Пока разворачивались, зацеп зашевелился. И началась погоня с 4 метров на 10. Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно", — написал мужчина под фотографией.

По словам пермяка, это его самый большой улов, вес которого составил семь с половиной килограммов.

На сегодняшний день самый большой судак в мире весом более 11 килограммов был пойман в Италии.

Банда РПК Рыбалка в Пермском крае\vk.com

Ранее участник турнира рыбаков напился и лишился 11 млн рублей.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители