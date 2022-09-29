Россиянин поймал судака-гиганта: фото

"С утра все печально, пара щучек по 1,5 [килограмма] и один судачок около кило. Ветер, волна, мокрые сапоги. И вот, перед отъездом домой, решили пройти по излюбленному месту и бам! Зацеп, а нет. Пока разворачивались, зацеп зашевелился. И началась погоня с 4 метров на 10. Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно", — написал мужчина под фотографией.