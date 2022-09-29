История Донбасса: какие территории входят, население региона

Внимание всего мира приковано к событиям на Донбассе, судьба которого решается на наших глазах. «Рамблер» кратко, насколько это возможно, рассказывает, кто жил на территории современного Донбасса, что здесь происходило с древности до наших дней и как регион превратился в важный промышленный центр.

Фото: Dmytro Balkhovitin/commons.wikimedia.org Dmytro Balkhovitin/commons.wikimedia.org

Каменный век

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Первые люди сюда пришли еще в палеолите, занимались они главным образом охотой, но уже освоили огонь, строили жилье и умели делать орудия туда из камня. Археологи нашли несколько стоянок, расположенных в долинах рек. Одной из крупнейших в Европе считается стоянка древних людей неподалеку от Амвросиевки. Стоянка раскинулась на шести гектарах, здесь были обнаружены тысячи каменных орудий труда, бесчисленное множество зубов и останков животных, что подтверждает тот факт, что древние местные жители были отличными охотниками.

В 2012 году ученые пришли к выводу, что на протяжении восьми тысяч лет жители земель от нижнего Дона до Северского Донца относились к единому культурному этносу. Такие заключения они сделали после изучения древнего поселения около Северодонецка. Позже здесь появлялись и уходили самые разные племена, включая скифов и печенегов.

Дядя Саша/commons.wikimedia.org

Начиная с XI и до XIII века часть этой территории была заселена половцами. А в 1223 году здесь состоялась знаменитая битва на реке Калке (сейчас она называется Кальчик и впадает в реку Кальмиус). С этой битвы началось вторжение Золотой Орды.

Дикое поле

В XVI—XVIII веках территория была разделена на несколько частей:

Слобожанщина на севере,

Область Войска Донского на востоке,

Кальмиусская и Орельская паланки Войска Запорожского Низового на юге,

Часть южных территорий были под контролем ногайцев, подчинявшихся Крымскому ханству.

Но до середины XVII века эти земли носили название — Дикое поле, поскольку людей в бескрайних степях было очень мало. Активное заселение началось после восстания Богдана Хмельницкого против поляков. Кровопролитные конфликты, продолжавшиеся с 1648 по 1657 годы, заставили крестьян переселяться с правого берега Днепра на левый. В 1654 году Войско Запорожское объединилось с Русским царством. Слобожанщина к тому моменту уже была частью России.

Русско-турецкая война

По итогам войны 1768—1774 годов, Крымское ханство и Приазовье были включены в Российскую империю. Началось активное заселение степей, сюда переезжали и великороссы, и сербы, и греки, и немцы, и евреи. К концу XVIII века земли были разделены на губернии:

Екатеринославская губерния, куда вошел Бахмутский уезд и территория, расположенная к западу от реки Кальмиус,

Область Войска Донского, куда вошли земли к востоку от реки Кальмиус.

Balkhovitin/commons.wikimedia.org

В 1795 году Екатерина II подписала указ, разрешающий добычу каменного угля в Лисьей балке и строительство первого на юге России металлургического завода. Этот год можно считать годом рождения Донбасса как крупного промышленного центра.

Открытые источники

Сейчас здесь располагаются Лисичанск и Луганск. В XIX веке добыча угля росла быстрыми темпами, угольные шахты и по сей день составляют основу экономики и приносят деньги в регион. В те же годы появилась Юзовка, которую назвали в честь британского промышленника Джона Хьюза, построившему металлургический завод. Позже город переименуют в Донецк.

Революция 1917 года

После Февральской революции Временное правительство России, возглавляемое Керенским, создало здесь Временный комитет Донецкого бассейна, в задачи которого входило экономическое развитие Донбасса. А в марте 1917 года украинская Центральная рада объявила об автономии Украины в составе России и предъявило претензии на девять губерний, включая Донбасс. Керенский претензии игнорировал. Решение пришло в виде Октябрьской революции, но в Киеве большевики захватить власть не смогли.

Начались бои, Рада не признавала советскую власть и 20 ноября провозгласила создание Украинской Народной Республики (УНР). Советская Украина образовалась 25 декабря с центром в Харькове. В Донбассе местными большевиками была создана Донецко-Криворожская Советская республика, которую возглавил Федор Сергеев, или «товарищ Артем». ДКСР входила в состав РСФСР на правах автономии, но просуществовала недолго.

Уже феврале 1918 года Украинская Народная Республика разрешила немецко-австрийским войскам войти на территорию страны. Большевики были вынуждены отступить, а Донбасс заняли интервенты. Центральную раду в Киеве разогнали все те же немецкие военные. В результате переворота к власти пришел гетман Павел Скоропадский, который передал Украину под немецкий протекторат.

Гражданская война в Донбассе

В ноябре 1918 года после поражения в Первой мировой войне оккупанты ушли с Украины, а Скоропадский договорился с Петром Красновым, атаманом Всевеликого войска Донского о том, что донские казаки займут восточную и южную часть Донбасса, чтобы разбить большевиков. Сначала здесь боролись красные, белые, анархисты-махновцы и националисты-петлюровцы, но позже все свелось к противостоянию между красными и белыми.

Открытые источники

Донбасс имел стратегическое значение для обеих сторон. Но к концу 1919 года верх одержали красные. Уже в марте 1920 года здесь была образована Донецкая губерния с центром в Луганске, куда вошли территории Харьковской и Екатеринославской губерний, а также области Войска Донского. А 30 декабря 1922 года Украинская ССР и вошла в состав нового государства — СССР.

После распада Советского Союза

В 1991 году большая часть жителей Донбасса поддержала создание независимой Украины. В 1992 году депутат Верховной Рады первого созыва Виктор Тихонов говорил о необходимости возрождения Донецко-Криворожской республики. А в 1994 году в Донецкой и Луганской областях прошел опрос о придании русскому языку более высокого статуса. «За» высказались от 87 до 90 процентов людей, но официальных решений тогда принято не было.