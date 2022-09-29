Женщина решила поддержать подругу и родила ей ребенка

В США женщина решила поддержать отчаявшуюся подругу, которая не могла забеременеть, и выносила для нее ребенка. Об этом сообщает Metro.

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28-летняя Даниэль и 34-летняя Алисия познакомились в интернете, когда были беременны, и быстро стали близкими подругами. Позднее, уже после рождения первого ребенка, Алисия рассказала Даниэль, что хотела бы завести и второго, но у нее с мужем никак не получается его зачать. Возможной помехой был синдром поликистозных яичников, которым она страдала.

Видя мучения подруги, Даниэль вызвалась стать суррогатной матерью ее ребенка. «Она позвонила мне и сказала: "Давай я рожу тебе ребенка", — вспоминает Алисия. — Сначала я рассмеялась и подумала, что она шутит. Но через несколько недель Даниэль снова позвонила и сказала: "Я серьезно. Если хочешь, давай это сделаем"».

В итоге Алисия согласилась. Во время беременности она сопровождала Даниэль на каждый медицинский осмотр и всячески поддерживала ее. В день родов Алисия и ее муж были рядом с Даниэль. На свет появилась девочка, которую назвали Мэйзи. «Это было волшебно, ощущения ничем не отличались от тех, когда я впервые взяла на руки своего сына», — вспоминает Алисия.